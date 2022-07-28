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6 أبراج تعشق فصل الصيف.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 02:00
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يعتبر فصل الصيف من أكثر الفصول التى يختلف على حبها الكثير، لكن خلال هذا التقرير سوف نتناول الأبراج الأكثر عشقاً للصيف، وفقًا لما أشار إليه خبير علم الفلك والأرقام رئيف رأفت، والتى منها برج القوس والحوت وغيرها من الأبراج.
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أبراج تعشق فصل الصيف

برج القوس
مولود برج القوس يعشق فصل الصيف حيث يمكنه خلاله القيام بالعديد من الأنشطة المختلفة عكس فصل الشتاء الذي يجعله يشعر بالكسل والملل لذا يفضل الصيف.

 
برج الحوت
يعرف عن برج الحوت أنه من أكثر الأبراج المحبة للنوم وأحيانًا يميل إلى الكسل، لكنه يشعر بالنشاط والحيوية في الصيف، حيث يرتدى خلاله ألوان متنوعة ومختلفة ويتنزه مع أصدقائه، عكس الشتاء.

 

برج الحمل
مواليد برج الحمل من الشخصيات التي تخشى اكتئاب الشتاء، لذا فهم من أكثر الأبراج التى تعشق فصل الصيف بجانب أنهم يعشقون السهر والخروجات والتجمعات العائلية.

 

برج الثور
برج الثور من الأبراج التي تعشق الصيف لحبها للسفر والتواجد بالأماكن الساحلية، التي تحسن من حالته النفسية، عكس الشتاء الذي يجعله يصاب بقلق واكتئاب.

 

برج الدلو
برج الدلو من الأبراج العاشقة للحركة والسفر والتفكير، لذا يعتبر فصل الشتاء من الفصول التي يعاني فيها من الكثير من المشكلات المتعلقة بالحالة المزاجية لذا فهو يفضل فصل الصيف.

 

برج الأسد
يعرف عن برج الأسد بأنه من عشاق فصل الشتاء لكن يفضل فصل الصيف للسفر والخروجات والسهرات والتجمعات لأنه شخص اجتماعي عاشق للعلاقات، كما يفضل فصل الصيف لهذه الأسباب، لكنه هو كائن شتوي يفضل فصل الشتاء لطقسه البارد.
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