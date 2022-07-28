خروج 3 مليارديرات من نادي 100 مليار دولار.. من هم؟

كشف موقع فوربس الشرق الأوسط، عن تقلص عدد أعضاء نادي الـ100 مليار دولار وهم المليارديرات الذين تفوق قيمة ثرواتهم 100 مليار دولار إلى 6 أثرياء فقط بمجموع ثروات 883.7 مليار دولار بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس.

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ويشمل نادي الـ 100 مليار دولار حاليًا كلًا من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارت الكهربائية الأميركية تيسلا Tesla بثروة تبلغ 253 مليار دولار في المركز الأول حيث تمكن من زيادة ثروته بقيمة 34 مليار دولار وحافظ على صدارته لترتيب أغنى مليارديرات العالم.





ويأتي قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو والعائلة في المركز الثاني بثروة تبلغ 156.5 مليار دولار، ثم مؤسس أمازون جيف بيزوس بثروة 150.3 مليار دولار، يليه الوافد الجديد إلى المجموعة الملياردير الهندي جوتام أداني والعائلة بثروة تبلغ 115.7 مليار دولار بينما يحل مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الخامس بثروة تبلغ 105.3 مليار دولار، والشريك المؤسس في أوراك، لاري إليسون في المركز السادس بـ102.9 مليار دولار.



وبينما يعتبر ماسك الوحيد الذي رفع ثروته ضمن نادي الـ 100 مليار دولار، إلى جانب الوجه الجديد في المجموعة جوتام أداني، وغادر 3 مليارديرات الترتيب بعد تقلص ثرواتهم، فقد خسر وارن بافيت 18.3 مليار دولار لتبلغ ثروته حاليًا 99.7 مليار دولار، فيما خسر مليارديرا جوجل لاري بايج وسيرجي برين 12.4 مليار دولار و12.2 مليار دولار على الترتيب لتصل ثروة بايج إلى 98.6 مليار دولار وبرين إلى 94.8 مليار دولار. ويأتي قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو والعائلة في المركز الثاني بثروة تبلغ 156.5 مليار دولار، ثم مؤسس أمازون جيف بيزوس بثروة 150.3 مليار دولار، يليه الوافد الجديد إلى المجموعة الملياردير الهندي جوتام أداني والعائلة بثروة تبلغ 115.7 مليار دولار بينما يحل مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الخامس بثروة تبلغ 105.3 مليار دولار، والشريك المؤسس في أوراك، لاري إليسون في المركز السادس بـ102.9 مليار دولار.وبينما يعتبر ماسك الوحيد الذي رفع ثروته ضمن نادي الـ 100 مليار دولار، إلى جانب الوجه الجديد في المجموعة جوتام أداني، وغادر 3 مليارديرات الترتيب بعد تقلص ثرواتهم، فقد خسر وارن بافيت 18.3 مليار دولار لتبلغ ثروته حاليًا 99.7 مليار دولار، فيما خسر مليارديرا جوجل لاري بايج وسيرجي برين 12.4 مليار دولار و12.2 مليار دولار على الترتيب لتصل ثروة بايج إلى 98.6 مليار دولار وبرين إلى 94.8 مليار دولار.

وتأتي التغيرات التي شهدها نادي الـ100 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا، فقد تراجع سهم أمازون نحو 27% إلى 124.6 دولار، وألفابيت الشركة الأم لغوغل 21.1% إلى 114.3 دولار وأوراكل 15.2% إلى 74.5 دولار منذ بداية العام، حيث يستحوذ قطاع الطاقة حاليًا على مزيد من الاهتمام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

(اليوم السابع)