Advertisement

منوعات

عروسان يوقعان عقد زواج غريب... هذا ما تضمنه (فيديو)

Lebanon 24
28-07-2022 | 11:29
A-
A+
Doc-P-975525-637946298995403715.jpeg
Doc-P-975525-637946298995403715.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع عروسان في الهند، عقد زواجهما، بوعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول ببيتزا واحدة فقط شهريا والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد.
وأعدت الوثيقة العروس وهي عبارة عن قطعة ضخمة من الورق المقوى، حيث توضح بالتفصيل ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله خلال حياتهم المشتركة.
Advertisement
 
 
وتم توقيع العقد بين العروسين شانتي ومنتو في ولاية آسام بحضور عددا من الشهود وفقا لصحيفة " ميرور".
 

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-28
03:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
09:20 | 2021-12-04
14:22 | 2022-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website