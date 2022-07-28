عروسان يوقعان عقد زواج غريب... هذا ما تضمنه (فيديو)

وقع عروسان في الهند، عقد زواجهما، بوعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول ببيتزا واحدة فقط شهريا والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد.

وأعدت الوثيقة العروس وهي عبارة عن قطعة ضخمة من الورق المقوى، حيث توضح بالتفصيل ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله خلال حياتهم المشتركة.

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