تمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء... (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء.وكتب موقع "unofficialnetworks": "في 15 تموز 2022 / في ريو جافايس، في البرازيل، ذهبت مجموعة من السكان رحلة صيد مصطحبين طائرة بدون طيار. لكن التمساح التهمها".وعلق بعض المغردين مازحين: "على الأقل نعلم أن التمساح سيكون إلى جانبنا في حرب الإنسان مقابل الروبوت الحتمية".وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.