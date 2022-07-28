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منوعات

تمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء... (فيديو)

Lebanon 24
28-07-2022 | 12:07
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء.
وكتب موقع "unofficialnetworks": "في 15 تموز 2022 / في ريو جافايس، في البرازيل، ذهبت مجموعة من السكان رحلة صيد مصطحبين طائرة بدون طيار. لكن التمساح التهمها".
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وعلق بعض المغردين مازحين: "على الأقل نعلم أن التمساح سيكون إلى جانبنا في حرب الإنسان مقابل الروبوت الحتمية".
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
 

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