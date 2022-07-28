اصطدام عنيف بين حوت أحدب ضخم وقارب كبير ... (فيديو)



وخلال الجولة التي نفذها السياح على القوارب في المحيط الأطلسي بهدف مراقبة الحيتان الحدباء وتتبع قفزاتها المذهلة فاجأ أحد الحيتان السياح بقفزة غير متوقعة من جانب أحد القوارب.

Advertisement وقفز الحوت العملاق من أمام القارب الضخم الذي يبلغ طوله حوالي 5.7 أمتار، حيث خرج الجزء الأمامي من الحوت بالكامل ليصطدم بمقدمة القارب بشكل عنيف. رصدت عدسات السياح مشهدا مروعا لاصطدام حوت أحدب ضخم بقارب كبير، خلال جولة لمجموعة قوارب بهدف تتبع ومشاهدة الحيتان، الأسبوع الماضي، على سواحل مدينة بليموث في ماساتشوستس الأميركية.وخلال الجولة التي نفذها السياح على القوارب في المحيط الأطلسي بهدف مراقبة الحيتان الحدباء وتتبع قفزاتها المذهلة فاجأ أحد الحيتان السياح بقفزة غير متوقعة من جانب أحد القوارب.وقفز الحوت العملاق من أمام القارب الضخم الذي يبلغ طوله حوالي 5.7 أمتار، حيث خرج الجزء الأمامي من الحوت بالكامل ليصطدم بمقدمة القارب بشكل عنيف.

وتسبب الاصطدام ووزن الحوت الضخم باختلال توازن القارب وانغمار الجزء الأمامي منه وارتفاع الجزء الخلفي في الهواء، في حادثة كادت أن تتسبب بغرقه في قاع المحيط.

وأفاد مسؤولو المدينة الأميركية بعدم تسجيل أي إصابات أو أضرار كبيرة في هيكل القارب من شأنها أن تعيق عملية الإبحار أو تهدد حياة السياح.

وعلى الرغم من أن الحوت قد غاص في المياه من جديد، قد يدل صوت الاصطدام على تعرضه لبعض الإصابات، حيث تتسبب حوادث الاصطدام المشابهة والتي تحدث مع السفن بنفوق الكثير من الحيتان حول العالم.