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فتاة تكتب بكلتا يديها في وقت واحد بلغتين مختلفتين وبسرعة فائقة... (فيديو)

Lebanon 24
28-07-2022 | 12:14
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تكتب بكلتا يديها في وقت واحد بلغتين مختلفتين.
وتمتلك الفتاة أودي سواروبا فروم مانجالورو، قدرة استثنائية على الكتابة بكلتا يديها، لكن هذه ليست الميزة الوحيدة التي تمتلكها، حيث تستطيع الكتابة بسرعة تبلغ 45 كلمة في الدقيقة، بحسب ما ذكر موقع "news18".
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ويظهر المقطع، الذي شاركه رجل الأعمال تانسو ييجن على تويتر، سواروبا وهي تعرض مهاراتها. وهي تحمل الطباشير في كلتا يديها وتكتب الجمل على السبورة بسرعة مثيرة للإعجاب.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.
 
 
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