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مملوكة لخليجي.. موظف مصري يعثر على حقيبة بها نحو مليوني دولار وذهب!

Lebanon 24
28-07-2022 | 12:20
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عثر موظف مصري في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (جنوب غرب مصر)، على حقيبة بداخلها نحو مليوني دولار ومشغولات ذهبية، وسعى جاهدا للبحث عن مالكها ليعيدها إليه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وخلال عمله في استراحة كمين الغردقة، عثر الموظف بمديرية أمن البحر الأحمر، أيمن عبد الحكم، على حقيبة وبعدها فتحها وجد داخلها "مبلغ مالي كبير ومشغولات ذهبية"، وفقا لموقع "الدستور".
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وأبلغ الموظف الضابط المسؤول عن الكمين بعثوره على الحقيبة، التي تبين أنها مملوكة لمواطن خليجي من جنسية عربية، وفقا لصحيفة "الوطن".

وتم إخطار كمين رأس غارب على بعد أكثر من 150 كيلو متر، ليتم إخطار صاحب الشنطة ليعود ويتسلمها مرة أخرى من خلال محضر رسمي، وفقا لموقع "المصري اليوم".

وعرض مالك الحقيبة مكافأة مالية على الموظف لكنه "رفض استلامها"، وكرمت مديرية أمن البحر الأحمر الموظف تقديرا لأمانته.

وقال الموظف المصري إنه "رفض طلب أخد مقابل مادي نظير أمانته، رغم ظروفه المعيشية الصعبة"، وفقا لموقع "كايرو 24".
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