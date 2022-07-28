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رابع أكبر جائزة يانصيب على الإطلاق... كم تبلغ؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 13:33
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تخطت الجائزة الكبرى لسحب يانصيب "ميغا ميليينز" الأميركي المقرر إجراؤه، الجمعة، حاجز المليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر جائزة من نوعها على الإطلاق، على ما أعلنت الجهة المنظمة لهذه اللعبة.


وتواصل قيمة الجائزة الكبرى لهذا اليانصيب الازدياد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتنمو معها أحلام المشاركين، فيما لم ينجح أحد بتخمين الأرقام الستة الصحيحة في آخر 29 سحباً.
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وبعد سحب ليلة الثلاثاء، تعرّض موقع "ميغا ميليينز" لعطل فني استمر ساعتين تقريبا بسبب الإقبال الكثيف، وفق المجموعة.
 
وبلغت قيمة أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب 1,586 مليار دولار، وتم الفوز بها في كانون الثاني 2016 في اليانصيب الأميركي الرئيسي الآخر، "باور بول"، لكن المبلغ قُسّم على ثلاثة فائزين.

ويمكن للفائز المحتمل في سحب الجمعة أن يحصل على مليار دولار إذا ما وافق على تقسيط الدفعات على ثلاثين عاماً.

أما إذا أراد استلام جائزته دفعة واحدة، فلن يحصل سوى على مبلغ 603 ملايين دولار، يُخصم جزء منه للضرائب، بحسب تقدير "ميغا ميليينز".
 
وأطلقت لعبة "ميغا ميليينز" عام 2002، وجرى تعديل صيغتها مرات عدة لتقليل احتمال الفوز بالجائزة الكبرى، ما زاد من احتمالات تراكم الجائزة بانتظام إلى مئات الملايين من الدولارات.
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