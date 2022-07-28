حفل خطوبة لطفلين يثير الجدل في الأردن

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أعاد حفل خطوبة لطفلين أحدهما بعمر الـ 10 سنوات، والآخر بعمر الـ 11، بمدينة إربد، الجدل حول الزواج المبكر في الأردن.ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عكست مشاركة المئات لحفل الطفلين مهنا ومحمد، حيث عبر مستخدمو مواقع التواصل عن استهجانهم من إقامة الحفل، وطالبوا الجهات المعنية بمحاسبة الأهل وتقديمهم للقضاء."سكاي نيوز عربية" زارت منزل الطفلين والتقت والدهم الذي قال إن الحفل لم يكن حفل زفاف إنما حفل خطوبة، وقام به إيفاء بوعد قطعه لجد الأطفال قبل سنوات بأن يخطب لهم عند بلوغهم سن العاشرة، مؤكدا أن الزواج سيكون عند بلوغهم الثامنة عشر من العمر حسب القانون.وقال يوسف الشريفين، المختص في القضاء الشرعي: "إن القانون الأردني حدد سن الزواج بالثامنة عشر، إلا أنه سمح بعقد القران من سن السادسة عشر في حالات خاصة وضمن شروط من بينها موافقة قاضي القضاة، وإذا كان الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة، وأن يتم بعد توفر شرطي الرضا والاختيار".