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رُفض طلب وظيفته 39 مرة لكنه لم ييأس.. إستمر بكفاحه حتى حصل على وظيفة بغوغل!

Lebanon 24
29-07-2022 | 05:00
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رغم رفض طلبه 39 مرة فإن الشاب الأميركي تايلر كوهين تشبث بحلمه في العمل لدى شركة غوغل، وكافح طيلة سنوات حتى تحقق حلمه في المحاولة الأربعين، وحصل فعلاً على الوظيفة التي كان يحلم بها، وفق ما ذكرته تقارير أميركية.
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فقد بدأ تايلر كوهين في إرسال طلبات التوظيف إلى شركة غوغل ابتداء من آب 2019، وبعد 3 سنوات حصل على الوظيفة في 19 تموز الجاري.

فيما حظيت قصة الشاب بتفاعل واسع، بعدما شارك كوهين على حسابه الشخصي بموقع "لينكد إن"، لقطة شاشة تُظهر عدد المرات التي تواصل فيها مع غوغل .

الشاب كتب على الصورة: "هناك خيط رفيع بين المثابرة والجنون، وما زلت أحاول معرفة أيهما لديّ.. 39 رفضاً، وقبول واحد!". وتضمنت الصورة لقطة توضح كيف تم رفضه من شركة غوغل أكثر من مرة.

بينما نال المنشور الذي شاركه الشاب، أكثر من 41 ألف تفاعل، وأكثر من 900 تعليق، وتجاوز 400 مشاركة من المتابعين.

من أبرز التفاعلات مع منشور كوهين، ردُّ شركة جوجل نفسها، التي علقت له قائلةً: "يا لها من رحلة يا تايلر! لقد حان الوقت بالتأكيد"، كما شكر موقع "لينكد إن" الشابَ على مشاركة تجربته عبر الموقع العالمي؛ ليساعد الناس على إدراك أنهم ليسوا وحدهم، على حد تعبيره.

بينما هنأ عدد كبير من المتابعين، تايلر على إصراره ومثابرته طوال هذه السنوات حتى حقق حلمه وحصل على وظيفة في جوجل أخيراً، كما عبّر آخرون عن إحساسهم بشعوره بعد هذا النجاح.
(عربي بوست)
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