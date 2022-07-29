توفي الكثير منهم بسبب إنقطاع الهواء... تعرفوا الى ابتكار لإنقاذ الأطفال المنسيين داخل السيارات!

دفعت حادثة وفاة صبي يبلغ من العمر خمس سنوات بعد أن تُرك بداخل مركبة، شركات إلى العمل على تطوير مجموعة من أجهزة الاستشعار لإثارة الإنذار بهدف حماية الأطفال عندما يُتركون بمفردهم في السيارة، بحسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية.

وقد ظهرت سلسلة من الوفيات الناجمة عن ضربة الشمس التي أُصيبَ بها أطفالُ معلمين وأولياء الأمور غابوا عنهم لبعض الوقت وتركوهم في السيارات.إحدى الشركات التابعة لأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، تويوتا، خطت خطوة إلى الأمام من خلال العمل على رادار يمكنه اكتشاف ما إذا كان الطفل قد تُرك بمفرده في سيارة مقفلة.يستطيع المستشعر التمييز بين البالغين والأطفال والحيوانات، ويمكنه تحديد حركات الصدر الطفيفة عند تنفس الرضيع. بعد التعرف على طفل متروك داخل السيارة بعد إغلاق الأبواب، سيصدر المستشعر صوت بوق السيارة ويومض مصابيحها الأمامية كتحذير.وفقاً لشركة أيسين، تقع مثل هذه الحوادث المميتة في كثير من الأحيان وفي كل مكان بالعالم. في الولايات المتحدة، توفي ما مجموعه 1018 طفلاً، بسبب تركهم في المركبات، من عام 1990 إلى عام 2021.في بريطانيا، يمكن مقاضاة الوالدين إذا تركوا الطفل بدون إشراف "بطريقة من المحتمل أن تسبب معاناة غير ضرورية أو أذى للصحة". وتوصي الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال كذلك بعدم ترك الأطفال الرضع والأطفال الصغار والأطفال الصغار بمفردهم في سيارة أو منزل بينما نادراً ما يكون الأطفال دون سن 12 عاماً ناضجين بدرجة كافية ليُترَكوا بمفردهم.يأخذ المستشعر الجديد المقترح شكل لوحة رادار رفيعة يمكن تركيبها في بطانة السقف، ويمكنه تحليل البيانات والحركات بواسطة جهاز كمبيوتر فيه. ويقول المطورون في الاختبارات إنه نجح في إجراء مسح ضوئي للرضع في سيناريوهات مختلفة، مثل الاختباء خلف مقعد أو النوم تحت بطانية.كما تقوم شركة أخرى، وهي سايبرنيتيك، بتطوير "نظام للكشف عن الأطفال المتروكين"، وهو مُصمَّم للاستخدام في الحافلات المدرسية. ويستخدم النظام كاشفات الحركة التي ترسل تحذيراً عبر الشبكات اللاسلكية إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر. ويمكن للطفل أيضاً تنشيط مفتاح الاتصال لطلب المساعدة.وتعمل شركة يابانية، وهي توبان، على جهاز معصم يراقب درجة حرارة الطفل والعلامات الحيوية ويحذّر من المخالفات.توفر العديد من شركات تصنيع السيارات، وضمن ذلك سوبارو ونيسان وفورد، أنظمة تنبيه للركاب في الخلف، تطلق تحذيرات بصرية أو صوتية عند إيقاف تشغيل المحرك.