علماء يحولون عناكب ميتة إلى مخالب آلية... (فيديو)

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أجرت مجموعة من العلماء تجربة فريدة من نوعها، وهي تحويل عناكب ميتة إلى روبوتات بمخالب.‏ونجح العلماء من جامعة رايس بولاية تكساس الأميركية في تحويل العناكب الميتة إلى مخالب آلية، في إطار بحثهم الجديد الذي يحمل عنوانا رئيسيا هو "علم الأحياء الدقيقة".ويوضح الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "Advanced Science" العلمية، أن السر وراء لجوئهم إلى العناكب تحديدا في تجربتهم هو أنها تتفوق على أطراف البشر في أنها تحتوي على عضلة مثنية واحدة فقط تجذب الساق إلى الداحل، ويعارض هذا النظام الهيدرولوكي غرفة في وسط جسد العنكبوت تدعى "بروسوما"، التي تدفع السائل إلى الخارج لفتح الساق، مع وجود صمامات منفصلة تسمح للعنكبوت بالتحكم في كل طرف بشكل مستقل.وتابع العلماء موضحين أن هذا ما يفسر التفاف العناكب عند موتها، وذلك لعدم وجود ضغط في النظام لمعرضة عضلات الساق المتنية.واستطاع العلماء أن يقوموا بتشغيل هذا النظام الهيدروليكي بشكل مصطنع ببساطة، عن طريق غرز إبرة في "بروسوما" العنكبوت الميت، ودفع الهواء للداخل والخارج من أجل فتح وإغلاق أرجل العنكبوت، مثل آلة المخلب الموجودة في لعبة انتقاء الألعاب المحشوة، الموجودة في المتنزهات.