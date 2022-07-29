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4 أطفال يغرقون في الجزائر

Lebanon 24
29-07-2022 | 16:00
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أعلنت السلطات الجزائرية العثور على الجثة الرابعة اليوم الجمعة، للأطفال الذين قضوا أمس غرقا في وادي ملاق بإقليم بلدية وادي الكبريت بولاية سوق أهراس.

وقالت مديرية الحماية المدنية في بيان، إن "الغطاسين تمكنوا في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة من انتشال الجثة الرابعة على مستوى سد ولجة ملاق بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس والذي شهد غرق أربعة أطفال يوم أمس".
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وتتراوح أعمار الضحايا بين 9 و12 سنة، كانوا رفقة ذويهم.
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