Advertisement

منوعات

زوجان ينتحلان هوية شخصين متوفيين!

Lebanon 24
29-07-2022 | 13:50
A-
A+
Doc-P-975838-637947247552560673.jpg
Doc-P-975838-637947247552560673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه القضاء الفدرالي إلى زوجين يقيمان في الولايات المتحدة منذ عقود وينتحلان اسمي طفلين متوفيين، تهمة سرقة هوية والتواطؤ ضد الحكومة، وذلك في قضية تخيم عليها شبهات تجسس.

واعتقل والتر بريمروز وزوجته غوين موريسون، المولودان في 1955، في هاواي قبل أسبوع. وبحسب الوثائق فقد عُثر أثناء تفتيش منزلهما على صورة قديمة لهما بزي الاستخبارات السوفياتية "كي جي بي".
Advertisement

وأمر القاضي الخميس بمواصلة توقيف الرجل خشية أن يغادر البلاد جوا. وستمثل الزوجة أمام القاضي الأسبوع القادم.

وبحسب لائحة الاتهام فإن الزوجين درسا في تكساس في السبعينات وتزوجا هناك في 1980. ولأسباب غير معروفة، انتحلا في 1987 هويتي بوبي فورت وجولي مونتغيو، وهما طفلان توفيا قبل سنوات من ذلك ومدفونان في مقبرتين قريبتين.

وتزوج الزوجان مرة ثانية في 1988 بهويتيهما الجديدتين. في 1994 انضم "بوبي فورت" إلى قوة خفر السواحل وخدم فيها 20 عاما قبل أن يصبح متعاقدا مع وزارة الدفاع.

وخلال السنوات، استحصل الزوجان على العديد من الوثائق الرسمية بالهويتين المسروقتين ومنها رخص قيادة والعديد من جوازات السفر.

وبينما لا تذكر لائحة الاتهام شبهة التجسس، تشير وثيقة قدمت لرفض طلب الإفراج المشروط عنهما إلى أن القضية معقدة.

وقالت المدعية الفدرالية كلير كونورز إن " المحققين الفدراليين ضبطوا رسائل" موجهة إلى الزوجين "تشير إلى المتهمين بأسماء غير بوبي وجولي ووالتر أو غوين".

كما عثر المحققون على صور للزوجين بزي عناصر كي.جي.بي.

وقال أحد أقارب موريسون للمحققين إنها عاشت في رومانيا عندما كانت لا تزال في الكتلة الشيوعية، بحسب كونورز.

أما بريمروز فكان عليه خلال فترة تعاقده مع البنتاغون، الإبلاغ عن جميع رحلاته الخارجية، وامتنع عن القيام بذلك بالنسبة لعدة رحلات إلى كندا، بحسب المدعية.

وقالت محامية موريسون، ميغان كاو، في تصريح مقتضب لوكالة فرانس برس إن موكلها نفى الاتهامات.
المصدر: فرانس برس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:00 | 2022-07-29
22:00 | 2022-07-29
09:20 | 2021-12-04
22:20 | 2022-07-29
22:26 | 2022-07-29
22:32 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website