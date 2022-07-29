تجردت من أمومتها وقتلت طفليها خنقًا!

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هزّت جريمة بشعة تعد الثالثة من نوعها، الأردن يوم الجمعة، بعدما أقدمت سيدة على قتل طفليها خنقا في العاصمة عمّان.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في منشور على "تويتر"، إنه "ورد ظهر اليوم بلاغ من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين".وأضاف: "تمّ التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".واختتم قائلا: "فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء".