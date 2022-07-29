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منوعات

تجردت من أمومتها وقتلت طفليها خنقًا!

Lebanon 24
29-07-2022 | 14:01
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هزّت جريمة بشعة تعد الثالثة من نوعها، الأردن يوم الجمعة، بعدما أقدمت سيدة على قتل طفليها خنقا في العاصمة عمّان.


وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في منشور على "تويتر"، إنه "ورد ظهر اليوم بلاغ من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين".
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وأضاف: "تمّ التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".

واختتم قائلا: "فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء".
 
وأشار مصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن الأم من مواليد 1975، وقامت بقتل طفليها، نبيل مواليد 2016 ويبلغ من العمر ست سنوات، وإيمان مواليد 2014 تبلغ من العمر 8 سنوات، خنقا داخل منزلها.
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