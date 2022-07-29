الحمل

لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرّد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهراً، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر

الثور

تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة

الجوزاء

السرطان

تعارض بشدة وحزم ومنطق أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك لأنك تدرك جيداً وضعك المهني الحساس

الاسد

تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية

العذراء

تطورات إيجابية تعزّز مركزك المهني، فكن جاهزاً للأيام المقبلة، فهي قد تكون أكثر إشراقاً

الميزان



قد تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنية

العقرب



قد تخف الحظوظ تدريجياً، والمطلوب منك الرويّة والتعقّل، وخصوصاً في المجالات المادية والمهنية

القوس



تزداد معارفك بالعمل وتستفيد منها وتتواصل مع الزملاء العمل كي تنجز المشاريع بشكل أسرع

الجدي

بعد النجاح الذي حققته أخيراً في العمل، باتت النظرة إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعزّز موقعك بين الزملاء

الدلو

تحاط بالزملاء وتتلقى مساعدة تفاجئك، تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت

الحوت



حاول اليوم أن تحسن علاقتك برؤسائك في العمل



(السومرية)

القمر في برجك يشير إلى بعض المراكز التي قد تحتلها أو على قبولك في مهمة كنت تصبو إليها، وتظهر قدرة على الخلق والابداع وتميل الى تقديم المساعدة للزملاء