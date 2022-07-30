4 أبراج تشتهر بالعصبية.. هل أنت من بينها؟

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قد يشتهر الكثير من الأشخاص بالعصبية الزائدة، ويعتقد أن هؤلاء الأشخاص ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، فمن هي؟يتسم مواليد برج الأسد بالعديد من الصفات منها طيبة القلب والتسامح والعطاء لكنهم يتسمون أيضاً بسرعة الغضب، والاندفاع في اتخاذ القرارات خاصة عندما يشعرون بالإهانة وعدم التقدير ولكن احيانا يصابون بحالة من تأنيب الضمير، لذا يجب على مولود برج الأسد أن يتحلى بالصبر ويفكر جيداً قبل التحدث.برج الثورمواليد برج الثور من الأبراج التي تتحلى بالهدوء طيبة القلب، لكن في حالة الغضب لا يمكن السيطرة عليهم، لأنهم من الشخصيات الحساسة.مواليد برج الحمل من الشخصيات العصبية، لذلك لا تدوم علاقاته مع البعض كثيراً بسبب انفعاله الزائد خاصة عند حرصه على إنصاف الحق.مواليد برج الجوزاء من الشخصيات متقلبة المزاج، لذلك لا يمكن السيطرة عليهم أو على غضبهم خاصة فى حالة وضعهم تحت ضغط أو توتر أو حتى عند شعورهم بالقلق الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات ليست في صالحهم.