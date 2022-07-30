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4 أبراج تشتهر بالعصبية.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 02:00
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قد يشتهر الكثير من الأشخاص بالعصبية الزائدة، ويعتقد أن هؤلاء الأشخاص ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، فمن هي؟
 
برج الأسد
يتسم مواليد برج الأسد بالعديد من الصفات منها طيبة القلب والتسامح والعطاء لكنهم يتسمون أيضاً بسرعة الغضب، والاندفاع في اتخاذ القرارات خاصة عندما يشعرون بالإهانة وعدم التقدير ولكن احيانا يصابون بحالة من تأنيب الضمير، لذا يجب على مولود برج الأسد أن يتحلى بالصبر ويفكر جيداً قبل التحدث.
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برج  الثور
مواليد برج الثور من الأبراج التي تتحلى بالهدوء طيبة القلب، لكن في حالة الغضب لا يمكن السيطرة عليهم، لأنهم  من الشخصيات الحساسة.

برج الحمل
مواليد برج الحمل من الشخصيات العصبية، لذلك لا تدوم علاقاته مع البعض كثيراً بسبب انفعاله الزائد خاصة عند حرصه على إنصاف الحق.

برج الجوزاء
مواليد برج الجوزاء من الشخصيات متقلبة المزاج، لذلك لا يمكن السيطرة عليهم أو على غضبهم خاصة فى حالة وضعهم تحت ضغط أو توتر أو حتى عند شعورهم بالقلق الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات ليست في صالحهم.
 
(اليوم السابع)
 
 

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