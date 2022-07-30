هل تذكرون صورة الطفل الهزيل الذي ينتظر النسر موته ليأكله؟ هذه قصة مصورها

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هل كانت اللقطة "غير إنسانية"؟

عندما نُشرت هذه الصورة التي توثِّق مُعاناة المجاعة السودانية في صحيفة New York Times في العام 1993، كان رد فعل القُرَّاء حاداً للغاية، ولم يكن كله إيجابياً.



إذ اعتبر بعض الناس أن سلوك كيفن كارتر، المصور الصحفي الذي التقط هذه الصورة، كان غير إنساني، وأنه كان ينبغي عليه التخلي عن كاميرته فوراً للركض لمساعدة الطفل الصغير.



وقد ارتفعت وتيرة هذا السجال بصورة خاصة عندما فاز المصور، بعد بضعة أشهر، بجائزة بوليتزر المرموقة للتصوير، نظير تلك اللقطة المميزة.



إلا أنه بحلول منتصف عام 1994 التالي، كان كارتر قد فارق الحياة بعد شعور طويل ومرير بالذنب والمسؤولية والاكتئاب.



في البداية، صرح كارتر أنه جاء إلى مكان المشهد، والتقط بعض الصور، ثم طارد الطائر بعيداً عن الطفل لكي يبعد الخطر عنه، وفقاً لمجلة Times . كثير من الناس صادفوا صورة الطفل السوداني الهزيل من الجوع، الذي يحاول أن يحرك جسده، بينما يترصَّد به أحد النسور، منتظهرا موته ليأكله، لكن قلة منهم يعرفون أن المأساة تتجاوز الصورة والفاجعة وراءها- فهي تمتد لمصورها الجنوب إفريقي، كيفن كارتر، الذي تحل ذكرى وفاته هذا الشهر.عندما نُشرت هذه الصورة التي توثِّق مُعاناة المجاعة السودانية في صحيفة New York Times في العام 1993، كان رد فعل القُرَّاء حاداً للغاية، ولم يكن كله إيجابياً.إذ اعتبر بعض الناس أن سلوك كيفن كارتر، المصور الصحفي الذي التقط هذه الصورة، كان غير إنساني، وأنه كان ينبغي عليه التخلي عن كاميرته فوراً للركض لمساعدة الطفل الصغير.وقد ارتفعت وتيرة هذا السجال بصورة خاصة عندما فاز المصور، بعد بضعة أشهر، بجائزة بوليتزر المرموقة للتصوير، نظير تلك اللقطة المميزة.إلا أنه بحلول منتصف عام 1994 التالي، كان كارتر قد فارق الحياة بعد شعور طويل ومرير بالذنب والمسؤولية والاكتئاب.في البداية، صرح كارتر أنه جاء إلى مكان المشهد، والتقط بعض الصور، ثم طارد الطائر بعيداً عن الطفل لكي يبعد الخطر عنه، وفقاً لمجلة Times .

ماذا حصل مع الطفل؟



واعترف كارتر في نهاية المطاف أنه واصل مراقبة المشهد لحوالي عشرين دقيقة كاملة، آملاً أن يقترب النسر من الصبي أكثر وأن يفرد جناحيه، ما قد يمكنه من الحصول على صورة أكثر دراماتيكية.



ولكن بعد أن رفض النسر التحرُّك أو الاقتراب أكثر، طارد كارتر الطائر أخيراً وأبعده عن الطفل.





لا أحد يعرف ما إذا كان الصغير قد وصل إلى مركز التغذية أم لا، حتى وإن كان قد نجا من موت وشيك على يد النسر القريب؛ ومع ذلك، كشفت وسائل الإعلام لاحقاً أنه توفي بعد سنوات طويلة من هذا المشهد نتيجة المرض.

(عربي بوست)