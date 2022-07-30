29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
36
o
بعلبك
19
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"نصف إنسان ونصف كلب".. مخلوق غريب يرعب صيادا في هذه الدولة
Lebanon 24
30-07-2022
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاش صياد لحظة رعب حقيقية بعدما لمح مخلوقا، وصفه بـ"نصف إنسان ونصف كلب"، على ضفة أحد الأنهر في سان بينيتو التابعة لولاية تكساس الأميركية.
وقال موقع "ديلي ستار" البريطاني إن الفيديو يظهر مخلوقا يتجول بين الأعشاب، ثم يشرب من النهر على أربعة أقدام، قبل أن يقف على قدميه، الأمر الذي أرعب الصياد، الذي لم تعرف هويته حتى الآن.
Advertisement
ويمكن سماع الصياد يتساءل: "ما هذا؟ هل هذا كلب أم رجل أم ماذا؟". وفي لمح البصر، اختفى المخلوق عن الأنظار.
وأشار البعض إلى أن الأمر يتعلق بـ"دوغ مان" (الرجل الكلب)، وهو مخلوق أسطوري يوصف بأنه "نصف إنسان ونصف كلب".
لكن الباحث في شؤون الحيوانات، أندي ماكغراث قال لـ"ديلي ستار": "من الصعب جدا الحكم على هذه اللقطات، لأن المسافة بين الصياد والمخلوق تجعل التعرف عليه أمرا مستحيلا".
وأضاف: "هل نتعامل مع بعض الأنواع غير المعروفة من القردة العملاقة المجهولة؟ هذه الأنواع تعرف باسم Kra-Dhan في آسيا ويتراوح ارتفاعها بين متر ونصف ومترين، ولها وجه يشب الكلب وأذنان حادتان".
وتابع: "تكون لها عيون ثاقبة وشعر أسود. ومن المعروف أيضا أنها عدوانية تجاه البشر والكلاب".
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
13:01 | 2022-07-29
29/07/2022 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
15:14 | 2022-07-29
29/07/2022 03:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
14:45 | 2022-07-29
29/07/2022 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
Lebanon 24
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
02:12 | 2022-07-30
30/07/2022 02:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
16:39 | 2022-07-29
29/07/2022 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
06:00 | 2022-07-30
جبران باسيل أم سليمان فرنجية، مَنْ يجرؤ على الكلام؟
06:00 | 2022-07-30
جبران باسيل أم سليمان فرنجية، مَنْ يجرؤ على الكلام؟
05:00 | 2022-07-30
مخاوف اوروبية متجددة من الانهيار في لبنان
فيديو
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
30/07/2022 15:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
30/07/2022 15:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
30/07/2022 15:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact