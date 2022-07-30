"نصف إنسان ونصف كلب".. مخلوق غريب يرعب صيادا في هذه الدولة

Advertisement

عاش صياد لحظة رعب حقيقية بعدما لمح مخلوقا، وصفه بـ"نصف إنسان ونصف كلب"، على ضفة أحد الأنهر في سان بينيتو التابعة لولاية تكساس الأميركية.وقال موقع "ديلي ستار" البريطاني إن الفيديو يظهر مخلوقا يتجول بين الأعشاب، ثم يشرب من النهر على أربعة أقدام، قبل أن يقف على قدميه، الأمر الذي أرعب الصياد، الذي لم تعرف هويته حتى الآن.ويمكن سماع الصياد يتساءل: "ما هذا؟ هل هذا كلب أم رجل أم ماذا؟". وفي لمح البصر، اختفى المخلوق عن الأنظار.وأشار البعض إلى أن الأمر يتعلق بـ"دوغ مان" (الرجل الكلب)، وهو مخلوق أسطوري يوصف بأنه "نصف إنسان ونصف كلب".