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منوعات

صدمة في دولة أوروبية.. مقتل طبيبة دافعت عن لقاحات كورونا

Lebanon 24
30-07-2022 | 16:00
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خلّف العثور على جثة طبيبة حالة من الصدمة في النمسا، خاصة أنها كانت تلقت تهديدات بالقتل إثر دفاعها عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعجزها عن توفير الأمن لنفسها.

وأعرب قادة سياسيون في النمسا عن صدمتهم لوفاة الطبيبة ليزا ماريا كيلرماير، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
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وذكرت وسائل إعلام نمساوية، السبت، أنه تم العثور على جثة الدكتورة كيلرماير، وهي طبيبة عامة أكدت علنا على فعالية التطعيم ضد مرض "كوفيد-19"، في عيادتها في منطقة ريفية شمال النمسا.

وأكد المدعون في منطقة فيلس حدوث "انتحار"، وقالوا إنه تم العثور على مذكرات لن يفصحوا عن محتواها.

وأعلنت كيلرماير قبل شهر أنها ستغلق هذه العيادة مؤقتا، بعد أكثر من سبعة أشهر من تلقيها تهديدات بالقتل من طرف مناهضي تلقي اللقاحات المضادة  لكورونا. وقالت إنها أنفقت أكثر من 100 ألف يورو (102 ألف دولار) على الأمن.
 
وكتب الرئيس النمساوي ألكسندر، فان دير بيلن، على "تويتر" أن مشاعره مع عائلة وأصدقاء كيلرماير.

وقال: "دعونا ننهي هذا التخويف والخوف. لا مكان للكراهية وعدم التسامح في النمسا لدينا. دعونا دائما نجد طريقة للعيش معا بسلام".

من ناحيته، قال وزير الصحة، يوهانس راوخ، إن وفاة كيلرماير "صدمتني بشدة".

وغرد راوخ: "كطبيبة، كرست حياتها لصحة ورفاهية الآخرين. التهديدات بالقتل الموجهة لها ولزملائها كانت حقيقة وحشية".

ووصف هذا السلوك التهديد بأنه لا يغتفر، وقال إنه "يجب أن يتوقف في النهاية".
 
(سكاي نيوز عربية)

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