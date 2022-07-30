صدمة في دولة أوروبية.. مقتل طبيبة دافعت عن لقاحات كورونا

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خلّف العثور على جثة طبيبة حالة من الصدمة في النمسا، خاصة أنها كانت تلقت تهديدات بالقتل إثر دفاعها عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعجزها عن توفير الأمن لنفسها.وأعرب قادة سياسيون في النمسا عن صدمتهم لوفاة الطبيبة ليزا ماريا كيلرماير، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".وذكرت وسائل إعلام نمساوية، السبت، أنه تم العثور على جثة الدكتورة كيلرماير، وهي طبيبة عامة أكدت علنا على فعالية التطعيم ضد مرض "كوفيد-19"، في عيادتها في منطقة ريفية شمال النمسا.وأكد المدعون في منطقة فيلس حدوث "انتحار"، وقالوا إنه تم العثور على مذكرات لن يفصحوا عن محتواها.وأعلنت كيلرماير قبل شهر أنها ستغلق هذه العيادة مؤقتا، بعد أكثر من سبعة أشهر من تلقيها تهديدات بالقتل من طرف مناهضي تلقي اللقاحات المضادة لكورونا. وقالت إنها أنفقت أكثر من 100 ألف يورو (102 ألف دولار) على الأمن.