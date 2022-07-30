29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
30
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
صدمة في دولة أوروبية.. مقتل طبيبة دافعت عن لقاحات كورونا
Lebanon 24
30-07-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلّف العثور على جثة طبيبة حالة من الصدمة في النمسا، خاصة أنها كانت تلقت تهديدات بالقتل إثر دفاعها عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعجزها عن توفير الأمن لنفسها.
وأعرب قادة سياسيون في النمسا عن صدمتهم لوفاة الطبيبة ليزا ماريا كيلرماير، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
Advertisement
وذكرت وسائل إعلام نمساوية، السبت، أنه تم العثور على جثة الدكتورة كيلرماير، وهي طبيبة عامة أكدت علنا على فعالية التطعيم ضد مرض "كوفيد-19"، في عيادتها في منطقة ريفية شمال النمسا.
وأكد المدعون في منطقة فيلس حدوث "انتحار"، وقالوا إنه تم العثور على مذكرات لن يفصحوا عن محتواها.
وأعلنت كيلرماير قبل شهر أنها ستغلق هذه العيادة مؤقتا، بعد أكثر من سبعة أشهر من تلقيها تهديدات بالقتل من طرف مناهضي تلقي اللقاحات المضادة لكورونا. وقالت إنها أنفقت أكثر من 100 ألف يورو (102 ألف دولار) على الأمن.
وكتب الرئيس النمساوي ألكسندر، فان دير بيلن، على "تويتر" أن مشاعره مع عائلة وأصدقاء كيلرماير.
وقال: "دعونا ننهي هذا التخويف والخوف. لا مكان للكراهية وعدم التسامح في النمسا لدينا. دعونا دائما نجد طريقة للعيش معا بسلام".
من ناحيته، قال وزير الصحة، يوهانس راوخ، إن وفاة كيلرماير "صدمتني بشدة".
وغرد راوخ: "كطبيبة، كرست حياتها لصحة ورفاهية الآخرين. التهديدات بالقتل الموجهة لها ولزملائها كانت حقيقة وحشية".
ووصف هذا السلوك التهديد بأنه لا يغتفر، وقال إنه "يجب أن يتوقف في النهاية".
(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
Lebanon 24
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
02:12 | 2022-07-30
30/07/2022 02:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم غد.. هذا ما قد يحصل مع باسيل!
Lebanon 24
يوم غد.. هذا ما قد يحصل مع باسيل!
08:30 | 2022-07-30
30/07/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شبحٌ" يظهر في الحازمية.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
"شبحٌ" يظهر في الحازمية.. شاهدوا الفيديو!
05:20 | 2022-07-30
30/07/2022 05:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة طارئة عن بيع الدولار.. هذا ما فعله الصّرافون مؤخراً
Lebanon 24
معلومة طارئة عن بيع الدولار.. هذا ما فعله الصّرافون مؤخراً
13:27 | 2022-07-30
30/07/2022 01:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
من الشخصية الأوفر حظًّا للوصول إلى القصر الجمهوري؟
Lebanon 24
من الشخصية الأوفر حظًّا للوصول إلى القصر الجمهوري؟
04:00 | 2022-07-30
30/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
23:00 | 2022-07-30
صلاح ونونيز يقودان ليفربول لإحراز "درع الاتحاد"
23:00 | 2022-07-30
ثغرات أمنية في ساعات "آبل".. انتبهوا الى معلوماتكم البنكية!
23:00 | 2022-07-30
دراسة ستفاجئك عن تربية القطط والكلاب أثناء الحمل.. هذا ما يجب أن تعرفوه
16:59 | 2022-07-30
كييف تعلن أنها بصدد إجلاء المدنيين "قسرا" عن مناطق سيطرتها في دونيتسك
16:55 | 2022-07-30
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
31/07/2022 06:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
31/07/2022 06:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
31/07/2022 06:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact