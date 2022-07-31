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أكثر من مليار دولار.. "مجهول" يفوز بثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ أميركا!

Lebanon 24
31-07-2022 | 02:00
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أعلن منظمو جائزة اليانصيب بالولايات المتحدة أمس السبت ان التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى في يانصيب "ميغا ميليونز"، والتي تبلغ قيمتها 1.337 مليار دولار، بيعت في ولاية إيلينوي. وهي تعد ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

 

وقالت بات ماكدونالد، مديرة اليانصيب بأوهايو، في بيان: "أهنئ يانصيب إيلينوي على بيع التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى البالغة 1.28 مليار دولار.. نتوق لمعرفة الفائز ونتطلع إلى تهنئته قريبا".

 

وبيعت التذكرة في متجر سبيدواي للوقود والسلع في مدينة ديسبلينس بولاية إيلينوي. ويبلغ ثمن التذكرة دولارين فقط. وعند دخول السحب يوم الجمعة قدرت قيمة الجائزة بمبلغ 1.28 مليار دولار، لكنها تضخمت مع دخول مزيد من المشاركين لتجربة حظهم حتى وصلت إلى1.337 مليار دولار.

 

وتعد تلك ثاني أكبر جائزة كبرى في تاريخ اليانصيب الممتد لعشرين عاما. وبلغت قيمة أكبر جائزة 1.537 مليار دولار وكان الفائز بها من ولاية ساوث كارولاينا في تشرين الأول 2018.

 

وجرى أحدث سحب للجائزة الكبرى في يانصيب ميغا ميليونز في 45 ولاية والعاصمة واشنطن وجزر فيرجن الأميركية.

 

ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز بالجائزة الكبرى. وقال موقع "ميغا ميليونيز" الإلكتروني إنه سيكون أمام الفائز إما الحصول على المبلغ دفعة واحدة أو حصوله على الجائزة على دفعات سنوية على مدار 30 عاما. ويختار معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة وفي هذه الحالة تخصم منه فاتورة ضريبية ضخمة.

 

ويبقى نصف عائدات بيع كل تذكرة من تذاكر "ميغا ميليونز" في الولاية التي تم فيها بيع التذكرة حيث تدعم الأموال المستفيدين من اليانصيب مثل التعليم ومعاشات موظفي الحكومة وعمولات بائعي التجزئة.

(سكاي نيوز)

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