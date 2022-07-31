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حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)

Lebanon 24
31-07-2022 | 05:00
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سقطت شاشة عرض كبيرة على خشبة مسرح خلال حفل موسيقي لفرقة "ميرور" في هونغ كونغ يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل من الراقصين، أحدهما إصابته خطيرة.

 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للشاشة أثناء سقوطها، فيما أفادت وسائل إعلام هونغ كونغ بإصابة 3 من الجمهور.

 

ودفع هذا الحادث السلطات إلى منع الفرقة من إقامة حفلات مع فتح تحقيق. وأمرت حكومة المدينة الفرقة، التي كانت تعتزم تقديم 12 عرضا في المكان، بتأجيل عروضها القادمة.

 

ولم يصب أي من أعضاء "ميرور" الاثني عشر بأذى في الحادث الذي وقع في ملعب هونغ كونغ بجوار ميناء فيكتوريا.

 

وقالت شركة ميكرفيل، المنظمة للحفل، إنها تجري تحقيقا شاملا في الحادث.

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