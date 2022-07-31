Advertisement

منوعات

على ظهر حمار.. ياباني أنهى جولة واسعة في تركيا!

Lebanon 24
31-07-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-976126-637948354859375524.jpg
Doc-P-976126-637948354859375524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قام السائح الياباني كوتارو تاكادا 30 عامًا، بجولة واسعة بين ولايات تركية على ظهر حمار .

 

وقال تاكاد أنه بدأ جولته في شهر أيار الماضي من قضاء مرزيفون بولاية أماسيا شمالي تركيا، وأنهاها في ولاية إزمير غربي البلاد حيث قطع خلالها آلاف الكيلومترات .

 

وأضاف أنه بعد شرائه الحمار في ولاية مانيسا أطلق عليه اسم "سوسوتسوبي"، ثم اتجه به جنوبا عبر قرى وسط الأناضول ليصل إلى منطقة كبادوكيا السياحية .

 

وتابع أنّ فكرة التجول بالحمار تبلورت في ذهنه قبل 5 سنوات أثناء زيارته إلى المغرب حيث أنّه يحب المشي وخاصة برفقة الحمار، واصفا إياه بأنه "حساس كالبشر".

 

وأوضح تاكادا أنّه تجول في 30 دولة سابقا، وأنه ينوي استكمال جولته حول العالم في الأيام القادمة بأوروبا على ظهر حمار .

(تركيا الآن)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
10:13 | 2022-07-31
09:20 | 2021-12-04
11:33 | 2022-07-31
11:30 | 2022-07-31
11:24 | 2022-07-31
11:23 | 2022-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website