على ظهر حمار.. ياباني أنهى جولة واسعة في تركيا!

قام السائح الياباني كوتارو تاكادا 30 عامًا، بجولة واسعة بين ولايات تركية على ظهر حمار .

وقال تاكاد أنه بدأ جولته في شهر أيار الماضي من قضاء مرزيفون بولاية أماسيا شمالي تركيا، وأنهاها في ولاية إزمير غربي البلاد حيث قطع خلالها آلاف الكيلومترات .

وأضاف أنه بعد شرائه الحمار في ولاية مانيسا أطلق عليه اسم "سوسوتسوبي"، ثم اتجه به جنوبا عبر قرى وسط الأناضول ليصل إلى منطقة كبادوكيا السياحية .

وتابع أنّ فكرة التجول بالحمار تبلورت في ذهنه قبل 5 سنوات أثناء زيارته إلى المغرب حيث أنّه يحب المشي وخاصة برفقة الحمار، واصفا إياه بأنه "حساس كالبشر".

وأوضح تاكادا أنّه تجول في 30 دولة سابقا، وأنه ينوي استكمال جولته حول العالم في الأيام القادمة بأوروبا على ظهر حمار .

(تركيا الآن)