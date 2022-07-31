Advertisement

منوعات

سائقو "أوبر" يتمكنون من معرفة ثمن الرحلة الذي يتقاضوه قبل انطلاقها

Lebanon 24
31-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-976227-637948679521975107.jpg
Doc-P-976227-637948679521975107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "أوبر" الأميركية لخدمات النقل عن طرحها ميزة ستتيح لسائقيها معرفة قيمة الرحلات التي ‏يوافقون عليها قبل بدئها.‏
وتظهر الميزة التي تسمى "الأسعار المسبقة" بالضبط المبلغ الذي سيدفع للسائقين مقابل الرحلة، وأين سينتهي بهم الأمر بعد توصيل الراكب، وفقا لبيان من "أوبر".
Advertisement
وقالت شركة "أوبر" إن التغيير هو جزء من مساعيها لجعل القيادة لخدمة مشاركة الرحلات أكثر مرونة.
 
ووفقا لوثيقة دعم الرسوم المدفوعة مقدما، فإن المبلغ المعروض للسائقين قبل قبولهم للرحلة يعتمد على "عدة عوامل، بما في ذلك الأسعار الأساسية، وطول الرحلة المقدرة ومدتها، ومسافة الالتقاط، والتسعير المفاجئ".
كما أشارت "أوبر" في بيانها أيضا لطرح ميزة جديدة، والتي تتيح للسائقين رؤية طلبات المشاوير الأخرى في منطقتهم، مما يتيح لهم اختيار رحلات محددة يرغبون في القيام بها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-31
09:20 | 2021-12-04
22:13 | 2022-07-31
22:04 | 2022-07-31
18:30 | 2022-07-31
18:14 | 2022-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website