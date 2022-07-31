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معركة غير متكافئة بين مجموعة نمل ودبورين... (فيديو)

Lebanon 24
31-07-2022 | 08:00
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نجح أحد المهتمين بالحياة البرية في التقاط مقطع بتقنيات التصوير البطيء لمعركة غير متكافئة بين مجموعة من النمل واثنين من الدبابير.
يظهر الفيديو تجمعا من النمل حول بقعة سائل يبدو وكأنه عسل، فيما حاول اثنان من الدبابير الاقتراب وأخذ نصيبهما منه.
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أعاق تجمع النمل حول السائل وصول الدبورين إلى هدفهما، فراح أحد الدبورين يحاول إبعاد أفراد من النمل بأن يحملهم ويلقي بهم بعيدا عن البقعة، إلا أن كثرة عدد النمل هزمت شجاعة الدبورين في النهاية.
 

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