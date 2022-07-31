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ثور هائج يضرب مصارعًا بعنف! (فيديو)

Lebanon 24
31-07-2022 | 05:42
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة دهس ثور لمصارع كانت قد انزلقت قدمه ليتعرض لهجوم ضار من الحيوان.
وعلقت صحيفة marca الإسبانية، أن المصارع إدوارد دافيلا ميورا كتب له عمر جديد، فعندما كان داخل الحلبة يباري ثورا، انزلقت قدمه وسقط على الأرض، ليستغل الثور هذه اللحظة، ويباغته بهجوم عنيف.
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وجّه الثور ضربة للمصارع أسفل بطنه، وبدا أنه يدهسه بأقدامه، قبل أن يتدخل زملاؤه من أجل تشتيت انتباه الثور، وسط صيحات وذهول الحاضرين.
وتم نقل المصارع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وللتأكد من عدم وجود أي إصابات خطيرة في جسده.
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