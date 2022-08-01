مسافر يدفع غرامة كبيرة.. والسبب غير متوقع!

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فُرضت غرامة بقيمة حوالي ألفي دولار أميركي على مسافر وصل إلى أستراليا من إندونيسيا بعدما عثر حرس الحدود على شطيرتي "ماكمافن" وأخرى مخبّأة في حقيبة الظهر التي يحملها.واشتمّ كلب التفتيش الأمني الحيوي، المأكولات في الحقيبة في مطار داروين، متسببا بفرض غرامة عالية على صاحبها، وفق ما كشف مسؤولون الاثنين.وتعليقا على هذه الحادثة، صرّح وزير الزراعة الأسترالي موراي وات: "ستكون هذه أغلى وجبة ماكدونالدز اشتراها هذا المسافر".وتطبّق أستراليا سياسة صارمة في مجال الأمن الحيوي في مسعى إلى حماية قطاعها الزراعي الكبير من الآفات والأمراض.