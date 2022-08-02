ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)

أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الخاصة على يوتيوب مطلقة سلسلة توقعات جديدة إليكم أبرزها:
بالرغم من كل الأزمات القاسية التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة والتي ستستمر في المرحلة المقبلة شمس الحلول ستعود وستسطع وتنير أفق هذه الأزمات والمعاناة ودرب الحلول للخروج من هذا النفق المظلم والدخول في آفاق الحلول
القدر سيكون إلى جانبنا ولن تطول المعاناة أكثر وبعد شهري آب وأيلول ستتجه الأوضاع والأزمات إلى الحل مع بدايات جدية وحاسمة لوضع لبنان على أدراج الفرج والخروج من متاهات الأزمة إلى افق الحلول
لبنان سيشهد في الأشهر المقبلة تسويات داخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
حلحلة كبيرة في ملف ترسيم الحدود البحرية وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ستحصل عاجلا أم آجلا
لبنان سيتلقى في المرحلة القادمة مساعدات مالية وغير مالية ستكون لمصلحة المجال الصحي والأدوية والمستشفيات وسيحصل لبنان على مساعدات أخرى للمساهمة في تخفيف المعاناة من أزمة الطحين والكهرباء
لبنان في الفترة القادمة سيكون من سيئ إلى أسوأ مع المزيد من التدهور الاقتصادي ولاسيما سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة وقد يصل سعر الصرف الدولار إلى رقم قياسي جديد
الخوف على لبنان في الفترة القادمة سيكون مصدره تصاعد الخلافات والانقسامات السياسية ومن فراغ كبير سيكون لفترة قصيرة
أزمة مشاكل السجون والسجناء ستعود إلى الواجهة مع مشاهد غضب داخل بعض السجون
لا نهايات أو حلول قريبة لمعالجة أزمات الدواء والطحين والمحروقات ومشاهد عنف وقتال بين الناس لفترة ومشاهد فوضى واحتجاجات لمطالبة المسؤولين بوقف المعاناة أمام طوابير الرغيف والدواء والبنزين
مع بداية مطلع العام الدراسي الجديد في لبنان سنشهد أجواء بلبلة وفوضى وشغب على أبواب المدارس والجامعات لمنع زيادة الأقساط والامتناع عن دفع الأقساط بالدولار الأميركي
حزب الله سيتخذ عدة إجراءات جذرية وخطوات حاسمة للتغيير خاصة في الظروف الراهنة والحساسة التي يمر بها لبنان والمنطقة وستشمل حصول تغيير بالأسماء وبروز أسماء جديدة
فرنسا والسعودية في لبنان من جديد مع حضور فاعل وحدث إيجابي بارز سيُفاجئ الجميع
أحد المواكب السياسية أو العسكرية التي تواكب شخصية سياسية بارزة تتعرض لخطر أمني كبير قد يؤدي إلى وفاة هذه الشخصية
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