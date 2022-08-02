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سكان قرية يشتكون من أصوات قادمة من أسفل الأرض... ما القصة؟

Lebanon 24
02-08-2022 | 14:00
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أجرت السلطات في تركيا تحقيقا ميدانيا على خلفية شكاوى من سكان قرية ميداندارا في ولاية سعرد، بشأن سماع أصوات قادمة من أسفل الأرض، واستشعارهم هزات تستمر عدة ثوان منذ نحو أسبوعين.

وعقب الفحص الميداني، أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة بيانا، أعلنت خلاله أنه لم يتم التعرف على سبب الأصوات التي يسمعها سكان المنطقة، وأنه سيتم متابعة تطورات القضية.
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من جهته، أفاد مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، أنه أجرى العديد من الفحوصات الميدانية، وأضاف أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية التي سيتم إعدادها.
 
 
(العربية)
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