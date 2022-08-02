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عمرها 16 عاما فقط... هكذا أنقذت شخصاً من سمكة قرش!

Lebanon 24
02-08-2022 | 16:00
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أنقذت نادية هيكس، البالغة من العمر 16 عاما من الولايات المتحدة، رجلا عضته سمكة قرش أمام عينيها.
وبحسب موقع " WJAX-TV"، وقع الحادث على الشاطئ في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، عندما كانت الفتاة تركب لوح التزلج وتسبح بجوار أحد السباحين الذي غرق فجأة تحت الماء وبدأ يلوح بذراعيه ويصرخ.
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وقالت هيكس: "لم يكن هناك أحد في الجوار، وكان لا بد من القيام بشيء ما على وجه السرعة. لم يكن لدي الكثير من الوقت للتفكير في الأمر. كان يعاني من شيء ما في الماء ولم أرغب حقا في رؤية ما سيحدث إذا لم أساعده".

وما كان من الفتاة إلا أن سبحت تجاه الرجل، ومدت له يد العون من خلال لوح اتكأ عليه لتساعده بعدها في الوصول إلى الشاطئ حيث كان رجال الإنقاذ بانتظاره.
وأشارت هيكس إلى أن الضحية أصيب بجرح كبير في ساقه وكان يعرج بشدة، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى.
 
 
(سبوتنيك)
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