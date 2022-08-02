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برجك اليوم

Lebanon 24
02-08-2022 | 23:00
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الحمل
هذا اليوم هو الأنسب لتسوية قضية عالقة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن
الثور
قد تعيش مخاوف لا أساس لها وتختلق لنفسك أزمة لشدة توترك وتفقد قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي
الجوزاء
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قد تطرأ مساعدة ما أو حظ من السماء يفتح أمامك بعض الأبواب المغلقة ويؤازرك لتخطي المصاعب
السرطان
 تصغي إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضاً جيداً يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد
الأسد
تحقّق انتصارت مهمّة في العمل، وإنجازاً مهماً يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك
العذراء
توقع بعض الفرص الجيدة التي قد تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة
الميزان
 يفهم زملاءك كلامك بمعناه الحقيقي ويقدرونه عالياً، فلا تجد نفسك مضطراً للدفاع عن النفس أو لإثبات الحقيقة
العقرب
 تتمتع بالمقوّمات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني، ويحالفك الحظ لاجتياز العقبات والتوصل الى المرتجى
القوس
القمر الجديد في برج الأسد مناسب لك، ويتحدث عن فترة جيدة فتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام
الجدي
توقّع عقداً أو تفسخ عقداً أو تجبر على تبرير وتفسير وربما الى اللجوء للقضاء أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة
الدلو
تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً وتلجأ إلى أحد الأصدقاء
الحوت
أنت لبِق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك أمرهم، فلا تتردّد في استغلال الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز
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