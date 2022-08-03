ألقى "180 مليون دولار" في القمامة بالخطأ.. ويحاول استعادتها بطريقة معقدة

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يخطط مهندس يعمل في مجال الحاسوب لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات بحث في آلاف الأطنان من النفايات، بعد أن ألقى عن طريق الخطأ قرصا صلبا يحتوي على ما قيمته نحو 183 مليون دولار من عملة البيتكوين الرقمية.وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن جيمس هاولز كان قد ألقى قرص تخزين محمول قديم يحتوي على ثمانية آلاف من عملة بيتكوين في عام 2013 أثناء تصفيته لمكتبه، ويعتقد الآن أنه موجود في مكب نفايات في مدينة نيوبورت، جنوب ويلز.وأضافت أن مجلس المدينة البلدي رفض عدة طلبات قدمها الشاب البالغ من العمر 37 عاما للبحث في الموقع بسبب مخاوف بيئية، مشيرة إلى أن المهندس قدم مؤخرا خطة تتضمن تقنيات متطورة تقدر كلفتها نحو 12 مليون دولار، من أجل العثور على القرص الصلب.تتضمن الخطة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتصفية القمامة والاستعانة بعدد من خبراء البيئة واستعادة البيانات، وكذلك كلاب آلية حتى لا يتمكن أي شخص آخر من محاولة سرقة القرص الصلب في حال العثور عليه.ونقلت الصحيفة عن هاولز القول إن "البحث في مكب النفايات عملية ضخمة في حد ذاتها وتحتاج للكثير من التمويل".ويعتقد هاولز أن البحث سيستغرق بين تسعة إلى 12 شهرا، ومع ذلك، وحتى في حال حصل على إذن من المجلس البلدي، فليس هناك ما يضمن نجاح عملية البحث أو أن عملات البيتكوين ستكون قابلة للاسترداد من القرص الصلب بعد كل هذه السنوات.وتعهد المهندس الشاب في حال نجاح العملية باستخدام نسبة كبيرة من الأموال المستردة للاستثمار في مشاريع تساعد الناس داخل المدينة، من بينها وضع منشأة لتوليد الطاقة النظيفة في موقع مكب النفايات.وأضاف قائلا: "نود إنشاء منشأة تعدين تستخدم تلك الكهرباء النظيفة لإنتاج عملة البيتكوين لسكان نيوبورت".