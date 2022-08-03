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رجل يمتنع عن حضور جنازة زوجته ويبلغ عن هروب أبنائه!

Lebanon 24
03-08-2022 | 13:54
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امتنع مصري موجود بالسعودية عن حضور مراسم دفن زوجته السابقة، بعد خلافات نشبت بينهما.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية أن بداية الأزمة كانت قبل خمس سنوات، بعد انفصال الزوجين إثر خلافات بينهما، وإقدام الزوج على سحب الإقامات الرسمية التي تثبت تواجد زوجته وأطفالهما بالمملكة وإخفائها، وإبلاغ السلطات السعودية عن هروبهم، تاركا طليقته رفقة ابنيها دون عائل أو مأوى، الأمر الذي دفع السيدة المصرية للعمل في مجال التصوير النسائي لإعالة ابنيها، إلا أنها تعرضت قبل سنتين لمشكلة صحية في القلب، أجرت على إثرها عملية جراحية قلب مفتوح تكفل بها أحد أبناء الجالية المصرية بالسعودية، لتعود للعمل مرة أخرى بعدما تماثلت للشفاء، إلا أن حالتها الصحية تفاقمت خلال الآونة الأخيرة.
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وقال أحد أعضاء الجالية المصرية في السعودية إن السيدة المصرية تدعى ع.أ 43 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة أول أمس الاثنين، إثر هبوط في الدورة الدموية وأنه بعد إبلاغ زوجها السابق، لتسهيل إصدار إجراءات الدفن رفض الحضور معلنا مقاطعته لصلاة الجنازة والدفن.

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