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عزل مسؤول كبير بسبب حمالة صدر!

Lebanon 24
03-08-2022 | 14:07
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كشف مصدر مسؤول بديوان عام محافظة قنا في مصر، عن عزل مدير الأمن الإداري بالديوان، على خلفية العثور على حمالة صدر داخل حمام الرجال بالديوان العام. 

وأوضح المصدر، أن الواقعة بدأت "بعثور أحمد السيد مدير شؤون العاملين، على حمالة صدر حمراء، داخل حمام الرجال، بالطابق الأول في ديوان عام المحافظة، والذي أبلغ على الفور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والذي بدوره كلف السكرتير العام بفحص كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة إلا أنه تبين تعطلها".
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وأضاف المصدر، أنه تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وعزل مدير الأمن الإداري بالديوان العام، وتعيين شاذلي مهران بدلا منه.
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