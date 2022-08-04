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براتب يصل إلى 78 ألف دولار سنويًّا... متجر للحلويات يعرض وظيفة يحلم بها كثيرون

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:20
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كشف متجر "كاندي فان هاوس" الإلكتروني لبيع السكاكر عن وظيفة جديدة تتمثل في تذوق أكثر من 3 آلاف و500 حبة سكاكر شهريا، مقابل تلقيه 78 ألف دولار كراتب سنوي.
 
وقالت الناطقة باسم المتجر، فانيسا جاناكيجيفسكي-ريبيلو لوكالة "فرانس برس": "في بداية العام الفائت، كنّا نبحث عن متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوّق لدينا"، مضيفة "نبحث حاليا عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولا عن عمل المتذوقين".
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وسيتولى الموظف المستقبلي مهام عدة من أبرزها، إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة، وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن السكاكر، بالإضافة إلى دوره كـ"مدير للمتذوقين"، وتوليه كل ما يتعلق بـ"الأمور المسلية" في الشركة.
ويشير إعلان التوظيف إلى أنّ المتقدم إلى الوظيفة ينبغي طبعا أن يتمتع بحس تذوّق رفيع وأن يكون شغوفا بالسكاكر.
وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من مئة 100 ألف طلب توظيف.
وقالت جاناكيجيفسكي-ريبيلو، إنّ "غالبية هؤلاء هم من البالغين، لكنّ حوالى 25% منهم من الأطفال".
ولاقى إعلان التوظيف ترحيبا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل المنتمين إلى مختلف الفئات العمرية.
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