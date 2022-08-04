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حاول حرق عنكبوت فتسبب بكارثة!

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:31
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تسبب تصرف طائش من رجل خلال نزهة، إلى حريق كبير التهم 60 فدانا بولاية يوتا الأميركية، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه.


وألقت الشرطة القبض على كوري آلان مارتن (26 عاما) يوم الاثنين للاشتباه في اندلاع حريق كبير في منحدر تل سبرينغفيل بولاية يوتا.
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وفي تغريدة على موقع تويتر، قال مكتب عمدة مقاطعة يوتا إن مارتن تم حجزه بسبب الحرق المتهور وحيازة الماريجوانا وأدوات المخدرات.

ونقلا عن بيان السبب المحتمل الذي قدمته مقاطعة يوتا، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه عندما حاول مارتن "حرق عنكبوت، اشتعلت المنطقة المحيطة وبدأت النار تنتشر بسرعة كبيرة".
 
وقال المسؤولون إن تصرفات مارتن كانت طائشة و "تسببت في خطر على حياة الإنسان".

وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث قبل بدء العمليات الجوية، حيث أسقطت الطائرات حريقا في محاولة لإطفاء النيران.

وقال مسؤولون إن النيران انتشرت بسرعة بسبب الظروف الجافة، من قاع الجبل إلى قمته.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن سبنسر كانون من مكتب شرطة مقاطعة يوتا قال إنه على الرغم من العثور على الماريجوانا في حوزة مارتن، إلا أنه لا يبدو أنه منتشي.
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