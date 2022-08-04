29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حاول حرق عنكبوت فتسبب بكارثة!
Lebanon 24
04-08-2022
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب تصرف طائش من رجل خلال نزهة، إلى حريق كبير التهم 60 فدانا بولاية يوتا الأميركية، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه.
وألقت الشرطة القبض على كوري آلان مارتن (26 عاما) يوم الاثنين للاشتباه في اندلاع حريق كبير في منحدر تل سبرينغفيل بولاية يوتا.
Advertisement
وفي تغريدة على موقع تويتر، قال مكتب عمدة مقاطعة يوتا إن مارتن تم حجزه بسبب الحرق المتهور وحيازة الماريجوانا وأدوات المخدرات.
ونقلا عن بيان السبب المحتمل الذي قدمته مقاطعة يوتا، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه عندما حاول مارتن "حرق عنكبوت، اشتعلت المنطقة المحيطة وبدأت النار تنتشر بسرعة كبيرة".
وقال المسؤولون إن تصرفات مارتن كانت طائشة و "تسببت في خطر على حياة الإنسان".
وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث قبل بدء العمليات الجوية، حيث أسقطت الطائرات حريقا في محاولة لإطفاء النيران.
وقال مسؤولون إن النيران انتشرت بسرعة بسبب الظروف الجافة، من قاع الجبل إلى قمته.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن سبنسر كانون من مكتب شرطة مقاطعة يوتا قال إنه على الرغم من العثور على الماريجوانا في حوزة مارتن، إلا أنه لا يبدو أنه منتشي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
Lebanon 24
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
03:30 | 2022-08-04
04/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظاتٌ تُكشف لأول مرّة عن انفجار مرفأ بيروت.. شهاداتٌ تسردُ مشاهد مروّعة!
Lebanon 24
لحظاتٌ تُكشف لأول مرّة عن انفجار مرفأ بيروت.. شهاداتٌ تسردُ مشاهد مروّعة!
02:30 | 2022-08-04
04/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-03
03/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحذر منها... إقبال على شراء هذه السلعة!
Lebanon 24
بعد الحذر منها... إقبال على شراء هذه السلعة!
04:15 | 2022-08-04
04/08/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتداء من الساعة الثالثة... هكذا سيتحرك الشارع!
Lebanon 24
ابتداء من الساعة الثالثة... هكذا سيتحرك الشارع!
02:45 | 2022-08-04
04/08/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2022-08-04
فقدان الحيوان الأليف... هكذا يمكن التعامل معه
11:34 | 2022-08-04
ثوران بركان في آيسلندا وتحذير للسكان
11:27 | 2022-08-04
حبال تحاصر مظليًّا... والعناية الإلهية تنقذه (فيديو)
11:23 | 2022-08-04
فيضان مفاجئ يجرف شخصًا من فوق شلال (فيديو)
11:20 | 2022-08-04
براتب يصل إلى 78 ألف دولار سنويًّا... متجر للحلويات يعرض وظيفة يحلم بها كثيرون
11:15 | 2022-08-04
بلد عربي يستعد لافتتاح أول مدرسة متخصصة في الأطراف الصناعية
فيديو
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
11:00 | 2022-08-04
04/08/2022 19:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
04/08/2022 19:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
04/08/2022 19:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact