برج الحمل



ربما تشعر أن هناك شخصا ما مهتما بك ويغازلك ويحاول لفت نظرك. لا تتعجب إذا وجدت هذا الشخص يتدخل في حياتك دون سبب أو داع. سيتغير بعض الأشخاص اليوم تماما فبعد أن كانوا صامرين وجادين ستلاحظ اليوم أنهم يتسمون بالرقة واللطافة.

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برج الثور



ستكون الأنظار مشدودة أليك ولا بد من أن تترك أثرا جميلا أينما حللت. تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة معينة. تتلقى جوابا أو خبرا يغير يومك تماما ويجعلك سعيدا. هذا الخبر يتعلق بسفر أو بوظيفة جديدة.

برج الجوزاء



قمت بتحقيق معظم أهدافك والبعض الآخر جارٍ تحقيقه وهذا ما سيجعلك تشعر بالبهجة والسرور. على الرغم من ذلك إلا أن بعض الحاقدين يحاولون الوقوف في طريق نجاحك. ربما يطلب منك البعض أن تسهم في بعض المشروعات الخيرية أو في تسديد ديون شخص ما، ولكن نحذرك من مساعدة الآخرين في هذا الوقت.

برج السرطان



نظم الشؤون المالية وقيم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر. أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة العاطفية. تجنب الخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك. التخلص من حالة القلق ليس بالأمر السهل، مما يؤرقك ويسبب انزعاجا لا يحتمل.

برج الاسد



الرجوع إلى الوراء يسبب لك الكثير المتاعب، اسع إلى حلّ الأمور مهما كلفك الأمر. ساعد الشريك لإثبات نفسه مجددا وإعادة الثقة إليه بعد الأزمة التي مرّ بها. يساورك حزن داخلي في هذه الفترة، تجاوز هذا الشعور قبل تفاقمه.

برج العذراء



تعيد النظر في أمورك العالقة وتفكّر بهدوء لإيجاد الحلول المناسبة لها. يعجب أحد الأشخاص بشخصيتك الهادئة واهتمامك بمظهرك الخارجي. تستفيد من النصائح التي تقدم إليك وتشعر بأن حياتك تجري في المسار الصحيح.

برج الميزان



لديك قدرة اليوم على فهم ثقافات مختلفة كما أن فضولك وحرصك على اختراق هذه الثقافات والتعرف عليها قد يكون له مردود إيجابي على حياتك وتتعلم المزيد عنها. ربما يشاركك في هذه الأمر أصدقاؤك او مجموعة من زملائك في العمل. تستغل طاقتك في الأنشطة الفكرية وتنصح الآخرين أن يفعلوا مثلك.

برج العقرب



تعود عليك مشاريعك بأرباح جيدة. صفقة جديدة قد تحسّن وضعك المالي. تريد أن تتأكد من عواطفك تجاه الحبيب قبل أن تتخذ خطوة قد تندم عليها لاحقا. يساعدك صديق على تخطي مشكلة كانت تشغل بالك كثيرا في الفترة الأخيرة فاشكره.

برج القوس



أنت متردد جدا اليوم خاصة في أمورك العاطفية. تشعر أنك مضطر أحيانا لتقديم بعض التنازلات. عيك أن تدرك اليوم أن هناك خطوة مهمة لا بد أن تقوم بها اليوم. أفضل شيء تقوم به اليوم هو تجميع بعض المعلومات عن موضوع ما.

برج الجدي



توتر ملحوظ في العمل ولكن دون سبب وهذا ما يقلقك. أفراد أسرتك مشغولون اليوم ببعض المشاكل التي لم يجدوا لها حلا حتى الآن. ستحاول أن تسعدهم بأي طريقة كالعادة، ولكن لن تنجح. لا داعي للغضب إن لم يستجيبوا لك.

برج الدلو



أمامك فرصة جيدة جدا لزيادة دخلك وهذه الفرصة ستدفعك إلى بذل طاقة أكبر في العمل. قد تكشف لك بعض الأحلام اليوم بعض الحقائق التي تزيد من وعيك وتركيزك. ستنجح في أي شيء تقوم به من الآن فصاعدا.

برج الحوت



تهتم اليوم بالمجالين العلمي والنفسي وربما تناقش بعض الأفكار مع الآخرين. فرصة الاتصال بهم متاحة جدا وسينتج عن هذا الاتصال رؤى جديدة تتعلق بما تسعى إليه في هذا الوقت. لا تندهش إذا شعرت أن أحد أصدقائك يحتاج إليك وإلي عطفك.