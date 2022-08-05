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مواليد هذه الأبراج لا يردّون على هواتفهم.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
05-08-2022 | 01:00
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نتعرف على 3 أبراج تتجنب الرد على المكالمات، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
- الدلو
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بعض مواليد برج الدلو لا يحبون إشراك أنفسهم في دراما الآخرين، لذلك سواء كنت في خلاف مع زميلك أو بعض المشاكل في العمل؛ إنهم يفضلون الحفاظ على مسافة آمنة.

بالإضافة إلى تجنب مكالماتك الهاتفية، وهذا يرجع إلى أنهم أكثر عملية بطبيعتهم، لكن بمجرد أن تهب العاصفة سيساندك ليعود بحر حياتك إلى السلام مرة أخرى.

- السرطان

مواليد برج السرطان مفيدون في الأزمات، ولكن قد يكون من الصعب الوصول إليهم ببساطة، فهم قابلون للتعير بشكل كبير ولديهم نوبات طويلة من المزاج.

حيث ينفصلون عن وسائل التواصل الاجتماعي وهواتفهم، فهدفهم هو التخلص من السموم تمامًا والتعامل مع أفكارهم ومشاعرهم.

- العقرب

يتمتع مواليد برج العقرب برؤية الاضطرابات في حياة الآخرين حتى لو لم يتسببوا فيها بشكل مباشر دائمًا. كما أنهم لن يردوا على مكالماتك إذا علموا أنك بحاجة إلى مساعدة.

لأنهم يفضلون أن يتواصل معك شخص آخر بدلاً من ذلك، ومن ثم، فإن برج العقرب أناني بالفطرة ويتطلع فقط لخدمة مصالحهم الخاصة، ودائمًا ما يكون رد فعلهم سيئًا في الأزمات.
 
(المصري اليوم)
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