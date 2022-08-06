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سقط في قدر ضخم ممتلئ بالمياه المغلية وفارق الحياة (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2022 | 05:29
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توفي رجل هندي متأثرا بحروق شديدة بعد أن سقط عن طريق داخل "قدر ضخم" ممتلئ بمياه مغلية، أثناء إعداد "عصيدة" في الشارع بمدينة مادوراي.

وكان الرجل يساعد في إعداد كمية كبيرة من العصيدة لمهرجان آدي في أحد معابد المنطقة بمدينة مادوراي، لكن الأمور أخذت منعطفا آخر جعل النهاية مأسوية. 
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وأظهر فيديو متداول الواقعة، حيث انحنى الرجل على أحد القدور المعدنية الضخمة التي كان يجري تحضير العصيدة الساخنة فيها. وبينما كان يتراجع نحو القدر، حذره العمال وأمروه بالابتعاد لكنه فقد توازنه وسقط في القدر الكبير حيث العصيدة المغلية.

وحاول المارة مساعدته، لكن لم يتمكنوا من سحبه، ثم قاموا بإسقاط القدر بأكمله لإنقاذ الرجل الذي عانى بنسبة 65٪ من الحروق في جميع أنحاء جسده، ليفارق الحياة بعد أيام.
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