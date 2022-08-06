Advertisement

منوعات

لماذا إسفنجة المطبخ تكون بألوان مختلفة.؟.. وماذا يعني كل لون؟

Lebanon 24
06-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-978247-637953891334185166.jpg
Doc-P-978247-637953891334185166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبيع المتاجر عددًا كبيرًا من الإسفنج بألوان مختلفة. اللون هو المصنف الرئيسي. لماذا تكون في الغالب خضراء وحمراء وصفراء؟ مجرد صدفة؟ لا، يمكن أن يؤدي اختيار اللون المناسب للإسفنج إلى تسهيل حياتك.
بدأت إسفنجة المطبخ تتلاشى في عصر غسالات الأطباق، لكن لا يزال لها مكان في حياتنا. غالبا عند اختيار إسفنجة المطبخ، فإننا نولي اهتمامًا ليس للون، ولكن للشكل والحجم. وهذا خطأنا الرئيسي. اتضح أن كل لون له معنى خاص به. لكن عليك الانتباه ليس إلى لون الإسفنجة نفسها، ولكن إلى الجانب الأكثر قسوة، حسب موقع "فيشكي نيت".
Advertisement
اللون الأخضر - إسفنجة مصنوعة من ألياف خشنة. إنها مصممة لإزالة البقع الجافة أو الطعام المحروق. 
اللون الأحمر - إسفنجة متوسطة الصلابة. بمساعدتها، يمكنك إزالة البقع الصعبة، مع الحفاظ على سلامة الأسطح "الرقيقة".
اللون الأصفر - يعد اللون الأصفر خيارًا طريا كثيرا وغير مناسب لغسل الأطباق. الغرض الرئيسي من هذه الإسفنج هو العناية بالزجاج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-08-06
11:00 | 2022-08-06
08:00 | 2022-08-06
06:27 | 2022-08-06
06:13 | 2022-08-06
05:50 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website