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منوعات
لماذا إسفنجة المطبخ تكون بألوان مختلفة.؟.. وماذا يعني كل لون؟
Lebanon 24
06-08-2022
|
16:00
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تبيع المتاجر عددًا كبيرًا من الإسفنج بألوان مختلفة. اللون هو المصنف الرئيسي. لماذا تكون في الغالب خضراء وحمراء وصفراء؟ مجرد صدفة؟ لا، يمكن أن يؤدي اختيار اللون المناسب للإسفنج إلى تسهيل حياتك.
بدأت إسفنجة المطبخ تتلاشى في عصر غسالات الأطباق، لكن لا يزال لها مكان في حياتنا. غالبا عند اختيار إسفنجة المطبخ، فإننا نولي اهتمامًا ليس للون، ولكن للشكل والحجم. وهذا خطأنا الرئيسي. اتضح أن كل لون له معنى خاص به. لكن عليك الانتباه ليس إلى لون الإسفنجة نفسها، ولكن إلى الجانب الأكثر قسوة، حسب موقع "فيشكي نيت".
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اللون الأخضر - إسفنجة مصنوعة من ألياف خشنة. إنها مصممة لإزالة البقع الجافة أو الطعام المحروق.
اللون الأحمر - إسفنجة متوسطة الصلابة. بمساعدتها، يمكنك إزالة البقع الصعبة، مع الحفاظ على سلامة الأسطح "الرقيقة".
اللون الأصفر - يعد اللون الأصفر خيارًا طريا كثيرا وغير مناسب لغسل الأطباق. الغرض الرئيسي من هذه الإسفنج هو العناية بالزجاج.
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