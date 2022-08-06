ماذا يقول لك برجك اليوم؟
الحمل
مهنياً: تتحسن الأحوال ويكون الجو غير مقلق وتتخلص من التوتّر والانفعالات والتشنجات
الثور
مهنياً: تتخلص من العراقيل والاضطرابات على مختلف الصعد أو تزيح من دربك معاكسات كبيرة لكنها تتطلب منك جهداً لمحاصرتها
الجوزاء
مهنياً: تعمل على مشروع جديد وتحاول أن تكون متحفظاً في خططك لتتجنب المغرضين
السرطان
مهنياً: تبدو هادئ المزاج اليوم وتتعامل مع الزملاء في العمل بطريقة مريحة جداً وتتخلص من كل ما يزعجك أو يكدر خاطرك
الأسد
مهنياً: ترتاح للتطورات وتبدو مزهواً بنفسك، قد تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط ويطمئن بالك
العذراء
مهنياً: تعاني ذيول مشكلات سابقة، ما يتطلّب منك اهتماماً خاصاً لحلّ المسائل ولإيجاد تسويات مناسبة
الميزان
مهنياً: الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك، وتبقى الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً لتحقيق الإنجازات
العقرب
مهنياً: خيبة أمل من زميل كنت تثق به ثقة عمياء، فيزعجك الأمر، ولا تلبث أن تقع في مشكلة مع بقية زملائك
القوس
مهنياً: تخرج منتصراً من كل التحديات والصعوبات التي تواجهك في العمل
الجدي
مهنياً: تُفتح أمامك الآفاق وتتوسّع دائرة اتصالاتك، قد تلبّي دعوة تحمل إليك مفاجأة مهمّة جدّاً
الدلو
مهنياً: قد يكون حديث عن عقد إمّا يُوقع أو يُفسخ وتطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة
الحوت
مهنياً: انفراجات على الصعيد المهني والوضع المالي لا بدّ من أن يصطلح بعض الشيء