Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
06-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-978428-637954482603822169.jpg
Doc-P-978428-637954482603822169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ماذا يقول لك برجك اليوم؟
 
الحمل
مهنياً: تتحسن الأحوال ويكون الجو غير مقلق وتتخلص من التوتّر والانفعالات والتشنجات
 
 
الثور
مهنياً: تتخلص من العراقيل والاضطرابات على مختلف الصعد أو تزيح من دربك معاكسات كبيرة لكنها تتطلب منك جهداً لمحاصرتها
Advertisement
 
 
الجوزاء
مهنياً: تعمل على مشروع جديد وتحاول أن تكون متحفظاً في خططك لتتجنب المغرضين
 
السرطان
مهنياً: تبدو هادئ المزاج اليوم وتتعامل مع الزملاء في العمل بطريقة مريحة جداً وتتخلص من كل ما يزعجك أو يكدر خاطرك
 
 
 
الأسد
مهنياً: ترتاح للتطورات وتبدو مزهواً بنفسك، قد تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط ويطمئن بالك
 
 
العذراء
مهنياً: تعاني ذيول مشكلات سابقة، ما يتطلّب منك اهتماماً خاصاً لحلّ المسائل ولإيجاد تسويات مناسبة
 
 
الميزان
مهنياً: الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك، وتبقى الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً لتحقيق الإنجازات
 
 
العقرب
مهنياً: خيبة أمل من زميل كنت تثق به ثقة عمياء، فيزعجك الأمر، ولا تلبث أن تقع في مشكلة مع بقية زملائك
 
 
القوس
مهنياً: تخرج منتصراً من كل التحديات والصعوبات التي تواجهك في العمل
 
الجدي
مهنياً: تُفتح أمامك الآفاق وتتوسّع دائرة اتصالاتك، قد تلبّي دعوة تحمل إليك مفاجأة مهمّة جدّاً
 
الدلو
مهنياً: قد يكون حديث عن عقد إمّا يُوقع أو يُفسخ وتطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة
 
 
الحوت
مهنياً: انفراجات على الصعيد المهني والوضع المالي لا بدّ من أن يصطلح بعض الشيء
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-08-07
05:00 | 2022-08-07
02:00 | 2022-08-07
16:00 | 2022-08-06
14:00 | 2022-08-06
11:00 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website