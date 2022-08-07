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منوعات
"بيخلق من الشبه 40"... شبيه عمرو دياب يثير الجدل في مصر
Lebanon 24
07-08-2022
|
02:00
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أثار تاجر مواش أربعيني من محافظة الشرقية يشبه الفنان المصري عمرو دياب، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وفي أول ظهور له، قال محمد عبد الله الغمري الشهير بـ"أبو شوال" بحديث لـ"صدى البلد"، إنه في الأصل ورث الكثير من ملامح والده، ولم يلحظ أي شبه سابق بالنجم عمرو دياب حتى انتشار الصورة الشهيرة.
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وأضاف الشبيه الذي يبلغ 43 عاما ولديه أربع بنات، أن صورته بجوار شبيه للاعب كرة القدم، مجدي قفشة، والتي أتت بمحض الصدفة عندما طلب منه في عيد الأضحى المبارك عام 2021 التقاط صورة معه ثم قام بنشرها منذ أيام قليلة لأول مرة.
وأوضح أنه في الأصل من قرية حوض العرب التابعة لبلد عمريت مركز أبو حماد شرقية، لكن عمله الأساسي في إحدى "السلخانات" بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بجانب رعايته لمجموعة من المواشي في أرضه بمحافظته الأم منذ أن كان في الـ 13 من عمره.
وأشار إلى أنه فخور جدا لتشبيه بالنجم الكبير عمرو دياب، وقال: "الناس بتقولي انت فيك شبه كتير منه، وبقولهم: "دا شرف لي، وأنا بحب أغانيه المميزة كلها، وكل أغانيه حلوة وكلها تتسمع وكل شيء فيه حلو، ونفسي أشوفه أو أحضر له حفلة".
"عمرو دياب في السلخانة".. كانت هذه من أبرز التعليقات التي برزت في ذهن شبيه عمرو دياب عبد الله الغمري، إضافة إلى تدول مجموعة من التعليقات الطريفة واصفا إياها بأنها لم تزعجه، مثل: "أنابيب تعالي.. اللوك الجديد". "صدى البلد" المصري
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