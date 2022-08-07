كيف يؤثر اللون الأحمر على سلوككم وعواطفكم وحالتكم المزاجية؟

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بحسب ما نشره موقع jagranjosh، فإن اللون الأحمر في علم النفس المرتبط بالألوان هو اللون الأكثر كثافة، وتُعد قدرته على جذب الانتباه على الفور السبب في استخدامه غالباً للتحذير من خطر وشيك، مما يفسر استخداماته في إشارات التوقف وصفارات الإنذار وسيارات الإطفاء ولافتات الأخبار العاجلة.تبين أن اللون الأحمر هو اللون الأكثر كثافة والذي يمكن أن يثير مشاعر قوية مثل العاطفة أو الحب أو الغضب. يجد أخصائيو الألوان أنه لون القوة والشجاعة والخطر أيضاً. وتوصلت دراسات إلى أن اللون الأحمر فعّال في زيادة الشهية وتعزيز التمثيل الغذائي وتنظيم معدل التنفس وضغط الدم.كما يشير الخبراء إلى أن اللون الأحمر مُنشط ومُحفز وحيوي، مما يمد الشخص بالثقة ويدفعه إلى الانطلاق.تستخدم بعض العلامات التجارية الشهيرة، مثل يوتيوب وكوكاكولا، الأحمر كلون أساسي للاستفادة من مميزاته في الحث على الإثارة وتحفيز المستخدمين لاتخاذ إجراء، على سبيل المثال: الضغط على أزرار التشغيل على مواقع الإنترنت أو غيرها من أيقونات الحث على الشراء أو المشاهدة أو المطالعة.يمكن أن يؤدي ارتداء اللون الأحمر إلى زيادة مستويات الطاقة. لذا يمكن أن يؤدي ارتداء زي أحمر اللون أثناء ممارسة الرياضة أيضاً إلى الشعور بالسيطرة والتحفيز للفوز. ويشعر الرياضيون الذين يرتدون زياً أحمر اللون، خلال المنافسات الرياضية، بأنهم يقومون بتقديم أداء بشكل أكثر قوة وبأنهم أكثر ترجيحاً للفوز.في العمل، يمكن أن يضفي ارتداء اللون الأحمر شعورا بالحيوية والاستعداد لتحقيق النجاح. يرتبط اللون الأحمر أيضاً بالهيبة والقوة وما يسمى شعور "السجادة الحمراء"، التي يرجح محللو الألوان أنها تعطي شعوراً بطابع رسمي في جميع أنحاء العالم.يرتبط اللون الأحمر أيضاً بالعاطفة والحب والجاذبية. وكشفت نتائج دراسة أن المرأة التي ترتدي ملابس أو طلاء أظافر أحمر اللون تلف أنظار الرجل أكثر من غيرها.وللون الأحمر تأثيرات إيجابية على جسم الإنسان وهي:- تحفيز ضربات القلب والتنفس والتمثيل الغذائي والشهية- تحريك المشاعر والعاطفة وزيادة النشاط- التحفيز على اتخاذ إجراءات- زيادة مستويات الثقة- إعطاء شعور بمزيد من الجاذبية الحسيةآثار سلبيةفي المقابل، للون الأحمر بعض الآثار السلبية على الإنسان وأبرزها:- زيادة مستويات الغضب- زيادة مستويات الهيمنة- زيادة مستويات إجهاد العين- زيادة مستويات الاندفاع