مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد انحسار مياه نهر "بو" في ايطاليا هذا ما تم اكتشافه!

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لم تقف آثار موجات الحر التي تجتاح أوروبا هذا الصيف عند تسجيل درجات حرارة قياسية والحقول المحترقة، بل إن المياه في نهر بو الإيطالي الذي ضربه الجفاف انحسرت لدرجة الكشف عن قنبلة ضخمة أميركة الصنع من الحرب العالمية الثانية ظلت مغمورة تحت الماء.وأبطل خبراء عسكريون مفعولها ثم فجروا، أمس الأحد، القنبلة التي تزن 450 كيلوغراما والتي تم العثور عليها يوم 25 تموز بالقرب من قرية بورغو فيرجيليو الواقعة في شمال البلاد بالقرب من مدينة مانتوا.وقال الكولونويل ماركو ناسي "عثر صيادون على القنبلة على ضفة نهر بو، أطول أنهار إيطاليا، بسبب تراجع في مستويات المياه تسبب فيه الجفاف".ولم يكن التخلص من القنبلة أمرا سهلا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.وتم إجلاء نحو 3 آلاف شخص يعيشون بالقرب من المكان وذلك لإتمام عملية التخلص من القنبلة، وفقا لتصريحات الجيش.كما أُغلق المجال الجوي في المنطقة وأُوقفت الملاحة في القطاع الذي كانت به القنبلة من النهر، وأُوقفت كذلك حركة المرور على خط للسكة الحديدية بالإضافة إلى طريق قريب.