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حادثة غريبة من نوعها.. ابن 3 سنوات يقتل رجلاً!

Lebanon 24
08-08-2022 | 08:00
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لقي رجل حتفه بعد أن داهمته سيارة في مدينة هان غرب ألمانيا، أمس. وأفادت بيانات الشرطة بأن طفلاً صغيراً (ثلاثة أعوام)، أطلق مكابح اليد في سيارة والده التي كانت رابضة فتحركت وداهمت الرجل الضحية (50 عاماً) فقتلته.
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وكان صاحب السيارة أجلس الطفل الصغير وشقيقه (ستة أعوام)، على المقعد الخلفي وربط حزام الأمان لكل منهما وترجل من سيارته. وفي الأثناء فتح الصغيران حزام الأمان، وخرج الابن الأكبر من السيارة، بينما تسلل الأصغر إلى المقعد الأمامي وأطلق مكابح اليد.
(الامارات اليوم)
المصدر: الامارات اليوم
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