سقط وطفلته في بحيرة... وهكذا تمّ إنقاذهما (فيديو)

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تمكن سائح سعودي يُدعى عسكر بن عايض الهاجري من إنقاذ سائح وابنته بعد سقوطهما في بحيرة في النمسا.وأوضح الهاجري التفاصيل قائلا: "أثناء تواجدنا في الموقع سمعنا صوت نداء استغاثه وطلب نجدة قريب منا فهرعنا لاكتشاف الأمر، فإذا هي طفلة تبلغ من العمر عامين هوت بداخل البحيرة، وقفز معها والدها محاولا إنقاذها، إلا أنه لم يستطع أن يفعل لها شيئا.. الطفلة ووالدها كانا على وشك الهلاك غرقا، فلما شاهدتهما يبحثان عن طوق نجاة وبارقة أمل قررت المجازفة بروحي، وقفزت إلى البحيرة دون أن أشعر، فإما أن أنقذهما أو ألقى حتفي معهما..أمسكت بالطفلة فورا ودفعتها بكل قوة إلى الأعلى فكان زميلاي الاثنان ينتظرانني من على مطل البحيرة فجذباها خارجا وبنفس الطريقة أنقذنا والدها".واستطر الهاجري موضحا: "الطفلة ووالدها خرجا من البحيرة سالمين ووضعهما الصحي كان مستقرا".