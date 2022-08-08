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حيوان "غاضب" يُطارد حراس غابة... وفيديو يُوثّق ما حصل

Lebanon 24
08-08-2022 | 14:00
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رصد حراس الحياة البرية لحظات، طارد فيها حيوان يدعى شبنم سيارتهم، بينما كانوا في دراجاتها الرباعية.

والشبنم هو طير شبيه بالنعامة وبسبب حجمه الضخم لا يستطيع الطيران، ويعرف عن هذا الطير قدرته على توجيه ضربات قاتلة للبشر عبر مخالبه الثلاث التي يبلغ طول الواحد منها 10 سم.
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ويعد هذا الطير الأكثر خطورة في العالم، رغم طبيعته الخجولة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وهذا السبب هو ما أدى إلى بث الرعب في صفوف حراس الحياة البرية، الذين كانوا يقومون بعمليات تفتيش اعتيادية في ولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووثق شريط فيديو سجله أحد الحراس لحظات من مطاردة هذا الطير له.

وكان الشبنم منحيا تحت فروع الشجر المحيطة بطريق ترابي، قبل أن ينطلق بسرعة كبيرة خلف دراجات الحراس.

وخلال مطاردة الدراجات النارية، لم يظهر الطائر المفترس أي علامة من علامات بطء الحركة.

وقال كاميرون ويلسون، وهو أحد الحراس، إنه كان أول من لاحظ وجود الشبنم، إذ شعر بحركة غير عادية خلفه، وعندما استدار رأى الطائر وهو يسير بسرعة كبيرة نحوه.

وعلقت دراجة ويلسون، أثناء المطاردة، في عائق صغير، وظل هناك لمدة 8 دقائق حدّق فيها بالحيوان الشرس، الذي وقف بعيدا، قبل أن يأتي أحد زملائه ويلسون ويخرجه من العائق.

وبعدها بدأت رحلة جديدة من مطارد الطائر للحارسين، قبل أن ينتقل لملاحقة مجموعة أخرى من الحراس، لكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم بأذى.
 
 
 
(سكاي نيوز)
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