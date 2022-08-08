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طعن 10 أشخاص حتى الموت... ما السبب؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 16:00
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طعن شخص من التابعية الأفغانية عشرة أشخاص حتى الموت، بسبب خلافات شخصية في مدينة رفسنجان، بمحافظة كرمان جنوبي إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن حاكم المدينة حسن رضائي، أن المشتبه به "تم توقيفه من قبل الشرطة لدى محاولته مغادرة المحافظة" ليل الأحد.
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وأوضحت الشرطة أن القتلى ستة أفغان وأربعة إيرانيين، بينما أصيب شخص بجروح.
وقال نائب والي كرمان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، إن بعض القتلى من أقارب القاتل، مضيفا أن القاتل انتحر هو الآخر قبل اعتقاله.
من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي بأن المشتبه به الذي لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأنه، يرجح أنه كان "غير مستقر ذهنيا" ومدمنا المخدرات.
وقال النائب السياسي لمحافظة كرمان، رحمن جلالي، إن شقيق القاتل أكد أن المعتدي كان يعاني مشكلات نفسية وإدمانا، وكان أيضًا من بين البلطجية والمخلين بالأمن في أفغانستان، حتى إنه سبق أن هدد بقتل عائلته ومواطنين آخرين.
 
 
(سبوتنيك)
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