برج الحمل



ستشعر بعدم الرحة والقلق إذا فكرت في الخروج في الهواء الطلق اليوم ولو للحظة واحدة، ولكن انتبه فهناك العديد من المهام تواجهك وربما تفكر في تأجيلها. هناك شخص ما أنت مهتم به جدا سيطب مساعدتك وخدمتك، ولكن قد لا ترغب في مساعدة ذلك الشخص.

Advertisement

برج الثور



بات عليك التحرك قليلا وبذل الجهود على المستوى الاجتماعي للتعرّف على وجوه جديدة تساعدك في توديع مرحلة مضت ولا يمكن الاستمرار فيها، بل الانتقال إلى مرحلة مختلفة تبدأ اليوم انطلاقتها لتدفع بمسيرة حياتك إلى الأمام وتفتح لك أفاقا جديدة.

برج الجوزاء



هل أنت مهتم بالعمل في الدول الأوروبية؟ ستضطر قريبا للإجابة عن هذا السؤال. قد يكون حلم العمل في الخارج هو التفسير المناسب لعدم رضاك عن العمل في ذلك الوقت؟ عليك أن تحل هذا اللغز فورا، لأنك ستتخذ قراراتك بناء على ذلك.

برج السرطان



من المتوقع أن الجانب الحسي أو العاطفي في شخصيتك سيظهر بصورة أكبر للناس اليوم. تفكر فجأة في قراءة بعض الروايات ومشاهدة الأفلام التي تحفزك على التمسك بحلمك وبطموحاتك. استمتع بوقتك كما تشاء.

برج الاسد



ستشعر بعدم الرحة والقلق إذا فكرت في الخروج في الهواء الطلق اليوم ولو للحظة واحدة، ولكن انتبه فهناك العديد من المهام تواجهك وربما تفكر في تأجيلها. هناك شخص ما أنت مهتم به جدا سيطلب مساعدتك وخدمتك، ولكن قد لا ترغب في مساعدة ذلك الشخص.

برج العذراء



لأنك تميل اليوم إلى التفكير بدقة في كل شيء، فمن المتوقع أن يكون يوما مثمرا على الصعيد المهني.قد يكون من الصعب عليك أن تشعر بالرضا الكامل بسبب التأخير في بعض المواعيد أو تأجيل بعض المهمات. لديك اليوم وجهة نظر ولكن ليس لديك فرصة لإثباتها. قد تستمع بمشاركتك في بعض الأنشظة الدينية أو الفنية.

برج الميزان



ستطلع اليوم على كل ما هو جديد من خلال بعض المكالمات الهاتفية أو تلقي بعض الرسائل والإيميلات. ربما يقترح عليك بعض الأشخاص أفكارا رائعة. المعلومات التي يتم تبادلها قد تؤدي إلى تطور مشترك على المستويين المادي والروحاني.

برج العقرب



تثار أمامك اليوم بعض المحادثات والأفكار المستنيرة من قبل الشريك، وربما من الشريك العاطفي، أو من شريكك في العمل. أمامك أساليب جديدة للعمل من خلالها، وربما تتضمن هذه الأساليب وسائل تكنولوجية جديدة حتى تسرع وتيرة العمل وتزيد دخلك. عليك أن تضع فى اعتبارك أن ليس كل ما تسمعه يعد حقيقيا.

برج القوس



تعددت أحلامك اليوم لدرجة أنك تريد أن تتكلم مع كل شخص عنها بمجرد أن تستيقظ من نومك. على الرغم من ذلك، ننصحك بالصمت والكتمان. ليس من الخطأ أن تعبر عن رأيك وعن مشاعرك للآخرين ولكن من الذكاء أيضا أن تختار الوقت المناسب. تحلّ بالصبر لأنه يجعل شخصيتك قوية.

برج الجدي



على الرغم من أنك شخص مسالم ولا تحب أن تتضارب أفكارك مع أحد، ستختلف اليوم مع أي شخص حتى المناقشات العادية التي تجريها مع الأصدقاء. كما أن خطواتك ستختلف ببساطة عن أي يوم بسبب بعض الأساليب الإبداعية التي تتبعها.

برج الدلو



يوم جيد يحمل إليك الكثير من الحيوية والطاقة الإيجابية التي تحاول توزيعها على من حولك بحيث تلطف أجواء العمل. توقع بعض التغيير في روتين العلاقة والذي قد يزيد من إعجاب الشريك بك فيعرض عليك تجديد شهر العسل. تمارس ضغطا قويا على نفسك بغية التخلّص من الوزن الزائد قبل نهاية الصيف.

برج الحوت



تتعامل مع كل الأمور بجدية اليوم وتتحلى بالصبر وهذا سيكون له مردود إيجابي بالتأكيد. تعيش حالة من القلق اليوم والاضطراب العاطفي ولذلك ندعوك لضبط النفس عند التعبير عن مشاعرك. خوفك الدائم من التغيير سيضيع فرصا لن تتكرر.