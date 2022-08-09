6 أشياء لا غنى عنها فى فصل الصيف.. ما هي؟

كثير من الناس يفضلون المكوث في المنزل في فصل الصيف وذلك لتجنب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، إلا أن ضغط العمل والالتزام به يجبر الجميع على النزول والتحرك في الشمس، ما يتسبب في كثير من المشاكل الصحية والجلدية، فهناك بعض النصائح التى يجب الالتزام بها فى فصل الصيف ومنها:

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تناول الماء

من الطبيعي أن شرب الماء له العديد من الفوائد الصحية والجمالية، فينصح بتناوله بشكل دوري بحيث ألا يقل عن لترين يوميا، ولكن في فصل الصيف يفقد الجسم الكثير من الماء في التعرق ما يجعل من الضروري تناول كمية اضافية.

مرطبات الجسم

يجب عدم الاستغناء عن مرطبات الجسم وذلك لتجنب جفاف الجلد إصابته بالتهابات، فيفضل غسل المناطق المعرضة للشمس من حين لآخر مع وضع مرطب قولي مناسب للبشرة.

منتجات الحماية من الشمس

سواء منتجات كيميائية أو زيوت طبيعية يجب أن لا تتخلى عن استخدامها أبدا في فصل الصيف الحار.

تناول الخضراوات والفواكه الطازجة

يعد تناول الفواكه والخضراوات الصيفية، مصدر مهم جدا للألياف والمرطبات الطبيعية، كما أنها تحافظ على رطوبة الجسم داخليا وخارجيا، وتمده بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

اختيار الملابس بعناية

يجب اختيار الملابس الفضفاضة، ذات الألوان الفاتحة، وذلك لتجنب جذب اشعة الشمس الضارة إليك.

الاختيار الصحيح للرياضة

يجب الاعتماد على ممارسة الرياضات الهادئة مثل اليوجا وتمارين التنفس، وتجنب التمارين العنيفة التى تتسبب فى الاجهاد والتخلص من الماء الذي يحتاجه الجسم.

(اليوم السابع)